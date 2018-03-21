Giresunspor düşmeye devam ediyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Futbol HaberleriGiresunspor düşmeye devam ediyor
GeriFutbol Giresunspor düşmeye devam ediyor
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
İHA
21.03.2018 - 09:43, Son Güncelleme:

Giresunspor düşmeye devam ediyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Giresunspor düşmeye devam ediyor

Spor Toto 1. Lig’de ilk yarıyı 3. sırada tamamlayan Akın Çorap Giresunspor, ikinci yarıda ise düşme potasına yakınlaştı. İlk yarıyı 30 puanla kapatan Çotanaklar, ikinci yarıda yalnızca 7 puan alabildi ve bitime 6 maç kala 11. sıraya demirledi.

2017-2018’e şampiyonluk parolasıyla başlayan Akın Çorap Giresunspor, sezonun ikinci yarısında aldığı sonuçlarla önce ilk ikiden, sonrasında ise Play-Off hattından uzaklaşarak taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Spor Toto 1. Lig’de 2017-2018 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Akın Çorap Giresunspor, ligin ikinci yarısında aldığı sonuçlarla bu hedefinden hızla uzaklaştı. Yeşil Beyazlılar, ilk devre oynadığı 17 maçta, 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 30 puan topladı. Çotanaklar, topladığı 30 puanla devreye 4. sırada girdi. Ligin ikinci yarısında ise Giresunspor bu başarısını sürdüremedi. Metin Diyadin ile yollarını ayıran Çotanaklar’da, 16 günlük Yılmaz Vural macerası ise alınan kötü sonuçların ardından erken sonlandı. Vural’ın gönderilmesinin ardından takımın başına 23 günlük aradan sonra yeniden Metin Diyadin getirildi.

Diyadin, ikinci kez geldiği takımın başında çıktığı 4 maçta 2 galibiyet 2 de mağlubiyet aldı. Yeşil-Beyazlılar, ligin ikinci yarısında 2018 yılında oynadığı 11 lig maçında, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak sadece 7 puan toplayabildi. Ligde 37 puanla 11. sırada bulunan Akın Çorap Giresunspor, üst üste yaşadığı bu puan kayıplarının ardında ilk 6 yarışından hızla uzaklaştı ve 11. sıraya geriledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türkiye İrlanda Milli maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Brezilya Milli Takımı çalışmalarını sürdürdü

Motor sporlarında yeni sezon başlıyor

Milli Takım kadrosu içerisinde sürpriz değişiklik! İşte 2018 Milli Takım kadrosu