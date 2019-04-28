Giresunspor dış sahada 3 puana hasret! 13 maç oldu...
Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile 2-2 berabere kalan Giresunspor'da, dış sahada 3 puan hasreti 13 maça çıktı.
Ligin geride kalan bölümünde yaptığı 31 maçın 16'sını dış sahada oynayan yeşil-beyazlılar, arzu edilen performansı sergileyemedi.
Karadeniz temsilcisi, 16 karşılaşmadan sadece ikisini kazanabildi. Ligin 2'nci haftasında Osmanlıspor'u 1-0 ile geçen yeşil-beyazlılar, 6'ncı haftada da aynı skorla Altay önünde sahadan galip ayrıldı.
Giresun ekibi son oynadığı 13 dış saha maçında ise galibiyet elde edemedi. Dokuz maçta rakipleriyle berabere kalan Giresunspor, 4 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.
Giresunspor, deplasmanda 15 puan toplarken, bu karşılaşmalarda 13 gol atıp kalesinde 18 gol gördü.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle