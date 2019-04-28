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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Giresunspor dış sahada 3 puana hasret! 13 maç oldu...
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Futbol
AA
28.04.2019 - 14:49, Son Güncelleme:

Giresunspor dış sahada 3 puana hasret! 13 maç oldu...

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Giresunspor dış sahada 3 puana hasret! 13 maç oldu...

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile 2-2 berabere kalan Giresunspor'da, dış sahada 3 puan hasreti 13 maça çıktı.

Ligin geride kalan bölümünde yaptığı 31 maçın 16'sını dış sahada oynayan yeşil-beyazlılar, arzu edilen performansı sergileyemedi.

Karadeniz temsilcisi, 16 karşılaşmadan sadece ikisini kazanabildi. Ligin 2'nci haftasında Osmanlıspor'u 1-0 ile geçen yeşil-beyazlılar, 6'ncı haftada da aynı skorla Altay önünde sahadan galip ayrıldı.

Giresun ekibi son oynadığı 13 dış saha maçında ise galibiyet elde edemedi. Dokuz maçta rakipleriyle berabere kalan Giresunspor, 4 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.

Giresunspor, deplasmanda 15 puan toplarken, bu karşılaşmalarda 13 gol atıp kalesinde 18 gol gördü. 

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Giresunspor dış sahada 3 puana hasret 13 maç oldu...

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