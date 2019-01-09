Giresunspor, Cristian Tanase'yi kadrosuna kattı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Rumen oyuncu Cristian Tanase'yi renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki orta saha oyuncuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Türkiye'de daha önce Sivasspor ve Kardemir Karabükspor formalarını giyen, sezon başında Eskişehirspor ile anlaşan Tanase'nin Antalya'da süren kampa katıldığı kaydedildi.
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