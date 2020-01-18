Giresunspor Asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta: "Lig bizim için yeni başladı"

Mehmet Fevzi Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ekol Göz Menemenspor karşısında herkesi memnun eden güzel bir oyun sergilediklerini dile getirdi.

Ligin ikinci yarısına iyi başlamanın moral ve motivasyon açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Usta, "Kamp döneminde iyi hazırlandık. Ligin ilk yarısında Ekol Göz Menemenspor'a sahamızda 2-0 yenilmiştik. Rövanşı farklı aldık. Deplasmanda çok iyi bir galibiyet alarak, ikinci yarıya farklı bir başlangıç yapmış olduk. Lig bizim için yeni başladı." ifadelerini kullandı.

Usta, tüm rakiplerini önemsediklerini aktararak, "Şimdi önümüzde Cesar Grup Ümraniyespor maçı var. Bu hafta aldığımız galibiyetin anlamlı olması için, önümüzdeki müsabakayı da kazanmamız gerekiyor. Böylelikle ilk 6 ile aramızdaki puan farkı eriyecektir. İnşallah ikinci yarı bambaşka bir Giresunspor olacak. İyi oyunla iyi skorlar almaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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