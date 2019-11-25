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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
25.11.2019 - 15:04, Son Güncelleme:

Giresunspor, Adana Demirspor karşısında 3 puan hedefliyor

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Giresunspor, Adana Demirspor karşısında 3 puan hedefliyor

Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren: "Adana Demirspor karşılaşmasını kazanarak üst sıralarla olan puan farkını azaltmak istiyoruz"

TFF 1. Ligin 13. haftasında 1 Aralık Pazar günü Adana Demirspor'u konuk edecek Giresunspor'un kulüp başkanı Sacit Ali Eren, rakipleri karşısında 3 puana ulaşarak üst sıralarla olan puan farkını azaltmak istediklerini söyledi.

Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son haftalarda aldıkları iyi sonuçlarla ligde önemli çıkış yakaladıklarını belirtti.
Rakiplerinin de kendileri gibi kazanma arzusuyla sahaya çıkacağını dile getiren Eren, "Adana Demirspor da üst sıralardan kopmama adına bu maçı kazanmak isteyecektir. O nedenle bizi çok zor maç bekliyor. Kazanmak hiç de kolay olmayacak ama saha ve seyirci önünde oynama avantajımızı kullanarak sahadan 3 puanla ayrılan taraf olacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Eren, ilk 6 iddiasından kopmamak adına kalan 5 maçtan en iyi sonuçlarla ayrılmak zorunda olduklarını ve oyuncularının da bunu başaracaklarına inandıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sezona iyi başlayamadık. Ancak son haftalarda takımın toparlanmasıyla iyi bir ivme yakaladık. Hızla üst sıralara tırmanıyoruz. İlk 6 iddiamızı sürdürmek adına da ilk yarıda toplayabildiğimiz kadar puan almamız gerekiyor. Maç maç giderek arzu ettiğimiz yere hedefe ulaşacağız. Hafta sonu oynayacağımız Adana Demirspor maçı da bu nedenle önemli. Adana Demirspor karşılaşmasını kazanarak üst sıralarla olan puan farkını azaltmak istiyoruz."

 

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