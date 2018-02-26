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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Giresunspor 7 haftadır kazanamıyor!
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Futbol
26.02.2018 - 15:37, Son Güncelleme:

Giresunspor 7 haftadır kazanamıyor!

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Spor Toto 1. Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan, devre arasına 30 puanla 4. sırada giren Akın Çorap Giresunspor, ikinci devrede oynadığı 7 maçta sadece 1 puan alabildi. 2018 yılına puansız giren ve puansız devam eden Çotanaklar için tehlike çanları çalmaya başladı.

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Akın Çorap Giresunspor, 24. hafta müsabakasında İstanbul’da Ümraniyespor’a da 1-0 mağlup olarak üst üste aldığı 5. yenilgi ile çöküşünü sürdürdü. Son 7 maçta ise sadece 1 puan alabildi.

Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural ile 8 Şubat’ta anlaşmaya varan Çotanaklar 23 Şubat’ta ise yollarını ayırdı. 16 günlük sürede Giresunspor ile 3 maça çıkan Yılmaz Vural da Karadeniz temsilcisini puanla tanıştıramadı.

Giresunspor ligdeki son 7 maçında sadece 1 puan çıkartarak hem şampiyonluk hattından uzaklaştı hem de Play-Off şansını düşürdü. Sıralamada hızla gerileyen yeşil-beyazlılar, ligin bitimine 10 hafta kala küme düşme potasındaki takımların seviyesine indi.

Kulüp başkanı Mustafa Bozbağ'ın, kötü gidişata dur demek adına yönetim kurulu ile beraber ciddi kararlar alınması beklenirken Yılmaz Vural’ın takımdan gönderilmesinin ardından teknik direktör arayışlarına hız verildiği öğrenildi.

Çotanaklar'ın ligde oynadığı ve son saniye golleriyle mağlup olduğu İstanbulspor maçı sonrası istifa eden Metin Diyadin ile yeniden görüştüğü iddia edilirken; gündemdeki bir diğer isim ise Hakan Kutlu oldu.

Ligin ikinci devresi kaleci Ahmet Şahin ile anlaşmaya varan Giresunspor, ligin ilk yarısı kaleyi koruyan Anıl Atağ’ı kulübeye çekti.

22 Mart’ta 40 yaşına girecek olan tecrübeli kaleci Ahmet Şahin ligde 18. haftadan itibaren görev aldığı 7 maçta kalesinde 12 gol gördü. Ligin ilk yarısı boyunca kaleyi koruyan 28 yaşındaki Anıl Atağ ise kalesinde 15 gol gördü.

Akın Çorap Giresunspor’un son 7 haftası ise şu şekilde geçti:

18. hafta Giresunspor: 0 - Boluspor: 2

19. hafta Adanaspor: 1 - Giresunspor: 1

20. hafta Giresunspor: 0 - İstanbuspor: 1

21. hafta Eskişehirspor: 3 - Giresunspor: 1

22. hafta Giresunspor: 0 - Denizlispor: 2

23. hafta Elazığspor: 2- Giresunspor: 1

24. hafta Ümraniyespor: 1 - Giresunspor: 0

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