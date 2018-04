Giresunspor 51. yaşını kutluyor

Bozbağ, yönetim kurulu adına yayımladığı mesajında, Giresunspor'un 51. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın heyecanı içerisinde olduklarını belirtti.

Kalbi gerçek Giresunspor sevgisi ile çarpan tüm Giresunlular için en gururlu günün 9 Nisan olduğunu ifade eden Bozbağ, kulübün 51 yıllık bir koca çınar olduğunu kaydetti.



Bozbağ, Giresunspor'un büyük bir dayanışmayla birlik ve beraberlikle bugün dimdik ayakta olduğunu vurgulayarak, "51 yıllık koca çınar Giresunspor'umuz, yaşattığı gelenekleriyle Türk futboluna kazandırdığı değerleriyle her anlamda tüm Türkiye'nin saygısını kazanmayı başarmış bir kulüp olmuştur." ifadesini kullandı.



Giresunspor'un tüm çalışanlarıyla her platformda temsil ettiği armayı en üst seviyeye taşımak için tam bir aile ortamı içerisinde olduğunu aktaran Bozbağ, şöyle devam etti:



"Şüphesiz ki Giresunspor'umuz, en büyük gücünü her zaman taraftarlarımızdan almaktadır. Temsil ettiğimiz camianın şanlı tarihine yakışır şekilde Giresunspor'umuza yeni zaferlerle yeni şampiyonluklarla dolu daha nice başarılar yaşatmak için, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da bütün gücümüzle hep beraber omuz omuza, yılmadan, her geçen gün daha büyük bir azimle çalışmaya devam edeceğiz."



Bozbağ, dünyadaki tüm Giresunspor sevdalılarının 51. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, geçmişten bu yana kulübün bugünlere gelmesinde emeği bulunan kulüp başkanları başta olmak üzere herkese şükranlarını sundu.