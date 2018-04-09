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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
AA
09.04.2018 - 14:18, Son Güncelleme:

Giresunspor 51. yaşını kutluyor

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Giresunspor 51. yaşını kutluyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor'un kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, kulübün kuruluşunun 51. yıl dönümünü kutladı.

Bozbağ, yönetim kurulu adına yayımladığı mesajında, Giresunspor'un 51. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın heyecanı içerisinde olduklarını belirtti.
Kalbi gerçek Giresunspor sevgisi ile çarpan tüm Giresunlular için en gururlu günün 9 Nisan olduğunu ifade eden Bozbağ, kulübün 51 yıllık bir koca çınar olduğunu kaydetti.

Bozbağ, Giresunspor'un büyük bir dayanışmayla birlik ve beraberlikle bugün dimdik ayakta olduğunu vurgulayarak, "51 yıllık koca çınar Giresunspor'umuz, yaşattığı gelenekleriyle Türk futboluna kazandırdığı değerleriyle her anlamda tüm Türkiye'nin saygısını kazanmayı başarmış bir kulüp olmuştur." ifadesini kullandı.

Giresunspor'un tüm çalışanlarıyla her platformda temsil ettiği armayı en üst seviyeye taşımak için tam bir aile ortamı içerisinde olduğunu aktaran Bozbağ, şöyle devam etti:

"Şüphesiz ki Giresunspor'umuz, en büyük gücünü her zaman taraftarlarımızdan almaktadır. Temsil ettiğimiz camianın şanlı tarihine yakışır şekilde Giresunspor'umuza yeni zaferlerle yeni şampiyonluklarla dolu daha nice başarılar yaşatmak için, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da bütün gücümüzle hep beraber omuz omuza, yılmadan, her geçen gün daha büyük bir azimle çalışmaya devam edeceğiz."

Bozbağ, dünyadaki tüm Giresunspor sevdalılarının 51. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, geçmişten bu yana kulübün bugünlere gelmesinde emeği bulunan kulüp başkanları başta olmak üzere herkese şükranlarını sundu.






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