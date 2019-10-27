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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.10.2019 - 18:42, Son Güncelleme:

Giresunspor 3-1 Eskişehirspor

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Giresunspor 3-1 Eskişehirspor

TFF 1. Lig’in 9. haftasında Giresunspor sahasında Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti.

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Erkan Özdamar . Mehmet Ali Akkor , Kemal Elmas

Giresunspor: Adriano Facchini , Numan , Muhammed Bayır , Mehmet Taş , Landel, Rusescu , Özgür (Tanase dk. 70 ), Murat Akça , Rodrıguez (Alpay Koçaklı dk. 89 ?), Muhammed Himmet Ertürk (Alperen Aydın dk. 80 ), Bekir

Yedekler: Metin Erol, Ahmet, Limbombe, Orhan,Uğur

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Eskişehirspor: Ebrar , İbrahim Sıssoko ,Mevlüt , Berkay , Sekidika , Marko Milinkovic , Kamal , Erdal , Furkan Balaban , Hakan (Mehmet Fevzi Yıldırım dk. 77 ), Cemali (İbrahim Halil Öneri dk. 56 )

Yedekler: Alperen Kocabaş, Furgan Polat, Mehmet Özcan, Melih, Metehan

Teknik Sorumlu: Coşkun Demirbakan

Goller: Bekir (dk. 50), Özgür (dk. 58), Tanase (dk. 85) (Giresunspor), Milinkovic (dk. 66) (Eskişehirspor)

Sarı Kartlar: Bekir, Tanase (Giresunspor), Furkan Balaban, Sekıdıka, Erdal, Mevlüt (Eskişehirspor)

Maçtan dakikalar

43. dakikada Eskişehirspor’un kullandığı serbest vuruşta Milinkovic'in sert şutunda top az farkla auta gitti.

50. dakikada Giresun’un kullandığı serbest vuruşta Bekir’in sert şutu kalecinin solundan ağlarla buluştu. 1-0

58. dakikada Giresunspor atağında Landel’in şutunda kaleci Ebrar’dan dönen topu takip eden Özgür’ün dokunuşunda top ağlarla buluştu. 2-0

66. dakikada Eskişehirspor atağında Giresun defansının çıkaramadığı topu Milinkovic, yerden vuruşla Giresunspor ağlarına gönderdi. 2-1

85. dakikada soldan Rodrıguez sürdürüp verdiği pasta topa sert vuran Tanase ağları sarstı. 3-1

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