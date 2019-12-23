Giresunspor 1 - 1 Altınordu
TFF 1. Lig'in 16. haftasında Giresunspor sahasında Altınordu’yu konuk etti. Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar
30. dakikada, Giresunspor ‘da Landel’in savunmanın arkasına yolladığı uzun topa Ahmet İlhan hareketlendi. Ahmet İlhan müsait pozisyonda topu ağlarla buluşturamadı.
61. dakikada, Giresunspor’un savunmasında Ahmet Kesin’in hatasını değerlendiren Anıl Koç topu ağlarla buluşturdu. 0-1
65. dakikada Giresunspor kontra atağa kalktı. Mehmet Güven’in kale içine gönderdiği ara pasında topla buluşan Rusescu topu ağlarla buluşturdu. 1-1
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Mert Güzenge xx, Erkan Akbulut xx, Kemal Elmas xx
Giresunspor: Andriano xx, Numan xx, Muhammed Bayır xx, Ahmet Kesim xx, Landel xx, Ahmet İlhan xx, Tanase xx (Limbombe dk. 79 x), Renan xx, Uğur xx, Bekir Yılmaz x (Mehmet Güven dk. 46 x) (Özgür Can dk. 86 ?), Rusescu xx
Yedekler: Metin, Mehmet Taş, Alperen, Murat, Atakan, Muhammed Himmet
Yardımcı Antrenör: Gökmen Barış
Altınordu: Erhan xx, Ufuk xx, Tagir xx, Anıl xx (Onur dk. 83 ?), Oğuzcan xx, Muhammet Mert xx, Hüseyin xx, Kerim xx, Okan xx (Berkay dk. 68 x), Yasin xx (Yusuf dk. 86 ?), Sinan xx
Yedekler: Ali Emre, Kahraman, Egehan, Ali Mert, Burak, Muzaffer, Enis
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: Rusescu (dk. 65) (Giresunspor), Anıl Koç (dk. 61) (Altınordu)
Sarı Kartlar: Uğur (Giresunspor), Oğuzcan, Ufuk (Altınordu)
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle