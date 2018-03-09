Giresun'da Metin Diyadin etkisi
Taraftar, yönetim ve futbolcuların yoğun talebiyle görevine geri dönen Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin adeta takımını şahlandırdı.
Taraftar, yönetim ve futbolcuların yoğun talebiyle görevine geri dönen Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin adeta takımını şahlandırdı.
Yeşil-Beyazlılar, başarılı hocayla çıktığı Gazişehir karşılaşmasından 4-1’lik galibiyetle ayrılırken Manisa’ya da aynı tarife uygulandı.
Üst üste iki maçı da 4’er golle kazanan Giresun, hafta sonunda Adana Demirspor’la karşılaşacak.
FANATİK
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