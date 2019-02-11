Giresun'da kazanan çıkmadı
Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Giresunspor sahasında Ümraniyespor’u konuk etti. Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar
31. dakikada sağ kanattan gelişen Giresunspor atağında Savaş’ın ceza sahasına ortaladığı topa Abiola kafayı vurdu, top az farkla üstten auta gitti.
39. dakikada Madinda’nın serbest vuruşunda ceza sahasına gönderdiği topa Merthan kafayı vurdu. Köşeye giden topu Anıl son anda kornere gönderdi.
41. dakikada Madinda’nın köşe vuruşunda ceza sahasına gönderdiği topu Giresunspor savunması uzaklaştıramadı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Andreas Vasilogiannis’in şutunda top ağlara gitti. 0-1
86. dakikada ceza sahası içinde Aykut yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Dauda skoru eşitledi. 1-1
Stat: Giresun Atatürk
Hakem: Alper Çetin xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Gökhan Memişoğlu xx
Giresunspor: Anıl xx, Aykut xx, Landel xx, Dauda xxx (Yasin dk. 88 ?), Muhammet xx (Alperen dk. 67 x), Volkan xx (Emre dk. 56 xx), Bahadır xx, Tevfik Altındağ, Orhan xx, Savaş xx, Tanase xx
Yedekler: Kayacan, Çağlar, Mehmet, Hüsamettin
Teknik Direktör: Kemal Kılıç
Ümraniyespor: Burak xx, Andreas xxx (Emircan dk. 66 x), Serkan xx, Alaaddin xx, Merhan xx, Karahan xx, Muhammed xx, Dialiba xx, Tarık xx, Madinda xx (Bahadır dk. 80 x), Atabey xx
Yedekler: Metin, Aaron, Birol, Uğur, Gökhan
Teknik Direktör: Ahmet Taşyütek
Goller: Andreas Vasilogiannis (dk. 41) (Ümraniyespor), Dauda (dk. 86 pen.) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Volkan, Orhan, Tevfik, Landel (Giresunspor), Atabey, Andreas (Ümraniyespor)
(RY-BH-S)
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