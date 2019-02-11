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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak-Fotoğraf: İHA
11.02.2019 - 23:20, Son Güncelleme:

Giresun'da kazanan çıkmadı

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Giresun'da kazanan çıkmadı

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Giresunspor sahasında Ümraniyespor’u konuk etti. Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi. 

Maçtan dakikalar 
31. dakikada sağ kanattan gelişen Giresunspor atağında Savaş’ın ceza sahasına ortaladığı topa Abiola kafayı vurdu, top az farkla üstten auta gitti. 
39. dakikada Madinda’nın serbest vuruşunda ceza sahasına gönderdiği topa Merthan kafayı vurdu. Köşeye giden topu Anıl son anda kornere gönderdi. 
41. dakikada Madinda’nın köşe vuruşunda ceza sahasına gönderdiği topu Giresunspor savunması uzaklaştıramadı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Andreas Vasilogiannis’in şutunda top ağlara gitti. 0-1 
86. dakikada ceza sahası içinde Aykut yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Dauda skoru eşitledi. 1-1 

Stat: Giresun Atatürk 
Hakem: Alper Çetin xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Gökhan Memişoğlu xx
Giresunspor: Anıl xx, Aykut xx, Landel xx, Dauda xxx (Yasin dk. 88 ?), Muhammet xx (Alperen dk. 67 x), Volkan xx (Emre dk. 56 xx), Bahadır xx, Tevfik Altındağ, Orhan xx, Savaş xx, Tanase xx 
Yedekler: Kayacan, Çağlar, Mehmet, Hüsamettin 
Teknik Direktör: Kemal Kılıç 
Ümraniyespor: Burak xx, Andreas xxx (Emircan dk. 66 x), Serkan xx, Alaaddin xx, Merhan xx, Karahan xx, Muhammed xx, Dialiba xx, Tarık xx, Madinda xx (Bahadır dk. 80 x), Atabey xx 
Yedekler: Metin, Aaron, Birol, Uğur, Gökhan 
Teknik Direktör: Ahmet Taşyütek 
Goller: Andreas Vasilogiannis (dk. 41) (Ümraniyespor), Dauda (dk. 86 pen.) (Giresunspor) 
Sarı kartlar: Volkan, Orhan, Tevfik, Landel (Giresunspor), Atabey, Andreas (Ümraniyespor) 
(RY-BH-S) 

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