Giresun'da gol sesi çıkmadı
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Akın Çorap Giresunspor-Altınordu maçı, 0-0 sona erdi.
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Yıldırım, Ahmet Ayaz
Akın Çorap Giresunspor: Ahmet Şahin, Caner Arıcı, Aykut Demir, Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Birinci, Dimitriadis, Korkishko (Dk. 88 Sinan Özkan), Recep Aydın (Dk. 65 Fatih Atik), Dodo, Ahmad Abed (Dk. 90 Mert Örnek), Almeida
Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Mehmet Murat Uçar (Dk. 85 Muhammed Rıdvan Özdemir), Serkan Göksu, Mirkan Aydın, Erdoğan Yeşilyurt, Kerim Avcı (Dk. 62 Berkay Samancı), Deniz Vural, Hasan Hatipoğlu, Enis Durak (Dk. 64 Alican Özfesli)
Sarı kart: Dk. 90 Yusuf Acer (Altınordu)
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