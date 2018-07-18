Giresun Çotanak Stadı'nın yüzde 70'i tamamlandı
Giresun Çotanak Stadı inşaatının yüzde 70'lik kısmının tamamlandığı bildirildi.
Giresun Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları'nın, 11 Kasım 2016'da temeli atılan stat inşaatında incelemelerde bulunduğu belirtildi.
Açıklamada Vali Sarıfakıoğulları'nın, 20 bin 28 kişilik stat inşaatının son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldığı, çalışmalara kesintisiz devam edilerek inşaatın planlanan zamanda bitirilmesi talimatı verdiği aktarıldı.
İnşaatın yüzde 70'lik kısmının tamamlandığına işaret edilen açıklamada, stadın TOKİ tarafından toplam 120 bin metrekare alan üzerine yapıldığı, stat alanında bin kişilik olimpik yüzme havuzu ile antrenman sahasının da yer alacağı kaydedildi.
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