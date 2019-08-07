Giray Bulak'tan Yusuf Yazıcı sözleri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGiray Bulak'tan Yusuf Yazıcı sözleri
GeriFutbol Giray Bulak'tan Yusuf Yazıcı sözleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
07.08.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

Giray Bulak'tan Yusuf Yazıcı sözleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Giray Bulak'tan Yusuf Yazıcı sözleri

Boluspor'un teknik direktörü Giray Bulak, eski öğrencisi Yusuf Yazıcı'nın Lille'e transfer olması ile ilgili konuştu.

TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor'un teknik direktörü Giray Bulak, eski öğrencisi Yusuf Yazıcı'nın Lille'e transfer olması ile ilgili olarak, "Ben Yusuf’un gitmesini destekliyorum, alkışlıyorum, kendisine de başarılar diliyorum. İnşallah bizi orada en iyi şekilde temsil edecek. Fransa’yı, akademisyen bir ligi ve akademisyen hocaları seçmesi Yusuf’un kendisine ne kadar yatırım yaptığının bir göstergesi" dedi.

Boluspor Teknik Direktörü Giray Bulak kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Bulak, "İlk maçımız ayın 17’sinde Osmanlıspor ile Ankara’da oynanacak. İkinci maçımızı evimizde oynayacağız Adana Demirspor ile daha sonra Erzurumspor’a konuk olacağız. Umarım bu 3 maçın sonucu bizim için başarılı ve iyi olur" diye konuştu.

12
Yusuf Yazıcının sözleşmesindeki olay madde Türkiye...
Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesindeki olay madde! Türkiye...

Yeni transferler konusunda da bilgiler veren Bulak, 2 mevkiye daha transfer yapmak istediklerini belirterek, "Transfer sezonu bitene kadar 4-5 oyuncu daha almayı düşünüyoruz. Eksik olan bazı bölgelerimiz var. Daha santraforu oturtamadık. Sol tarafta ve savunmada eksiğimiz var. Ama istediğimiz 2 tane daha mevki var. Onları da tamamlarsak aşağı yukarı sorunsuz bir takım olacağız diye düşünüyorum. Biz oyuncunun kalitelisini seçiyoruz. Hem de kişilik olarak çok üst seviyede oyuncuları seçiyoruz. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızı bize katkı sağlayacaklar" dedi.

Giray Bulak eski öğrencisi Yusuf Yazıcı’nın Trabzsonspor’dan Fransız ekibi Lille’e transfer olmasını da değerlendirdi. Bulak, Yusuf Yazıcı’nın gitmesini olumlu karşıladığını belirterek şunları söyledi:

"Yusuf çok önemli bir oyuncu olmasının yanında çok önemli de bir karakter. Kendisine son derece iyi yatırım yapmış, kendisini geliştirmiş, takımına, şehrine katkı sağlamış, şimdi de ülke adını en iyi şekilde temsil etmek için bir sorumluluk almış. Ben Yusuf’un gitmesini destekliyorum, alkışlıyorum, kendisine de başarılar diliyorum. İnşallah bizi orada en iyi şekilde temsil edecek. Fransa’yı, akademisyen bir ligi ve akademisyen hocaları seçmesi Yusuf’un kendisine ne kadar yatırım yaptığının bir göstergesi. Yusuf orada kalmayacaktır. Bir iki yıl içerisinde çok daha önemli liglerde çok da önemli takımlarda oynayacaktır. Ama adımlamayı iyi yapan zeki bir çocuk. Dolayısıyla Allah yolunu açık etsin."

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Giray Bulaktan Yusuf Yazıcı sözleri

Yusuf Yazıcı'dan duygusal veda...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Karambeu, Olympiakos'a Mehmet Özcan'ı istedi! | Transfer haberleri...
Sırbistan'a giden uçakta alkış alan anons! "Bir Malatyalı olarak..."
Kerem Gönlüm resmen açıklandı!
Martin Skrtel Şampiyonlar Ligi'ne! | Fenerbahçe Transfer Haberleri