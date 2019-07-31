Giray Bulak: "Transfer ihtiyacımız var" 

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGiray Bulak: "Transfer ihtiyacımız var"
GeriFutbol Giray Bulak: "Transfer ihtiyacımız var" 
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
31.07.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

Giray Bulak: "Transfer ihtiyacımız var" 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Giray Bulak: "Transfer ihtiyacımız var" 

Boluspor Teknik Direktörü Giray Bulak, transfere ihtiyaçları olduğunu ve çalışmaların bu doğrultuda devam ettiğini belirterek, "Daha iyi bir Boluspor meydana çıkarabilmek için çok çalışıyoruz" dedi. 

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Antrenmanların yanı sıra hazırlık maçlarıyla sezona hazırlanan kırmızı-beyazlı ekip, 2 Ağustos’ta Adana Demirspor’la, 7 Ağustos’ta ise Adanaspor’la hazırlık maçı yapacak. 

Haftalık basın toplantısında basın mensuplarıyla buluşan Boluspor Teknik Direktörü Giray Bulak, hazırlıklar, transfer çalışmaları ve ligle ilgili açıklamalarda bulundu. Takımdan çok sayıda oyuncunun ayrıldığını ifade eden Bulak, "Zaman içerisinde aramıza katılan arkadaşlarımız var. Aramızdan ayrılan arkadaşlarımız oldu. Onlara da başarılar diliyorum. Gelenlere hoş geldin diyorum. Daha iyi bir Boluspor meydana çıkarabilmek için çok çalışıyoruz. Ama bunun biraz geç olması, transferlerin aralıklı olması bizi sıkıntıya sokmasın. Sonuçta bu ligde birçok takımın çok sayıda oyuncusunun olduğunu biliyoruz. Onların ayrılacaklarını da biliyoruz. Dolayısıyla kimlerle temas halinde olduğumuzu da biliyoruz. Onları zaman içerisinde aramıza katarak kadromuzu güçlendirmek istiyoruz. Transfer ihtiyacımız var. Aramızdan epey oyuncu ayrıldı. Hem onların yerini doldurabilmek hem de daha iyisini yapabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz" şeklinde konuştu. 

"21 yaş grubunun kaldırılmasının doğru" 
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 21 yaş grubunun kaldırılmasının doğru bir karar olduğunu söyleyen Bulak, "Çünkü artık o yaş grubu oyuncusunun artık ligde oynaması lazım. Bu bir gerçek. Ama 2 alt kümede kulüplere takım kurulma hakkı verilmeli. Oyuncuların orada oynatılması lazım. Fakat Avrupa’da oyuncu bunu doğru algılıyor, 'Ben sakatlıktan çıktım orada oynamalıyım, ben gelişimim orada tamamlamalıyım. Ben orada piyasa yapmalıyım' diye anlayış içerisinde. Ama bizde oyuncuyu bir aşağıya gönderdiğinizde oyuncunun performansı dalgalanıyor. 'Ben oranın oyuncusu olmam' gibi durum söz konusu oluyor. Bu da futbolun bizde tam bir norma oturmadığının göstergesi" diye konuştu. 

Giray Bulak: Transfer ihtiyacımız var

"Yeni oyuncu çıkarmamız lazım" 
Bulak, ligin izlenebilirliğinin her geçen gün azaldığını söyleyerek, "Çok karmaşık bir düzen var. Her geçen gün ligin izlenebilirliği azalıyor. Bu beni ürkütüyor. Ne kadar da transfer yaparsanız, ne kadar önemli oyuncu getirseniz de bilinen sonuçları seyredebilir bir lig haline geliyoruz. Bu da taraftarı izleyenleri bence tribünlerden uzaklaştırıyor. Yeni oyuncu çıkarmamız lazım, havuza yeni oyuncu atmamız lazım. Ama bu yok. Hala 10 tane yabancının bu ligde olması, 14 tane yukarıda olması, hep yabancıya yönelinmesi, sanki daha ucuz bir Türkiye ligi olacak diye bu yola çıkılmıştı ama olmadı. Avrupa kupalarında daha başarılı bir sonuç alınacak denilmişti, olmadı. Çok daha başarılı milli takım ortaya çıkacak denildi, olmadı. Tribünler çok daha dolacak denildi, olmadı. Takımlar bu oyunculardan para kazanacak denildi, olmadı. Bunlar iyi niyetle adım atılarak yola çıkıldı ama günlük olduğu için çok geniş ortamda tartışılmadı. Tartışan 3-5 kişi oldu. Onların kararıyla yola çıkıldı. Bugün bunun sıkıntısını yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. 

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Eda Erdem Dündar: Olimpiyat vizesini ilk elemede almak istiyoruz
PSG'li Metehan Güçlü'den müthiş gol
Caster Semenya'ya engel!
Giray Bulak: "Transfer ihtiyacımız var" 