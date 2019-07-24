Giray Bulak: Lige avantajlı başlamak istiyoruz

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Giray Bulak, "Fikstür, zor bir başlangıç yapacağımızı gösteriyor. Ancak avantajlı bir şekilde lige başlamak istiyoruz." dedi.

Bulak, kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, yeni sezon öncesi yaptıkları hazırlıklar hakkında bilgi verdi.

Takımın en az 5-6 oyuncuya daha ihtiyaç duyduğunu aktaran Bulak, "Geçen seneden kalan iyi oyuncular var. Ancak bu sene ayrılan oyuncuların da yerini tamamlama açısından transfer düşünüyoruz. Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Çocuklardan çok memnunum. Çocukların algısı, isteği, motivasyonları ve dirençleri beklediğimden çok iyi. Arkadaşlıkları çok iyi. Çok iyi karşılandık. Zaman içinde transferlerimizi de yapacağız. Çalışırken bunları da planlıyoruz." diye konuştu.

Bulak, genç oyuncular için diğer takımlardan kiralama teklifleri geldiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gelişen genç oyuncularımız var. Onları kiralık isteyen takımlar var. Gitmek isteyen, bunu bilen oyuncularımız da var. Buna da müsaade edeceğiz. Ana kadroyu oluşturup, daha güvenli bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bolu'da birçok takım kamp yapıyor. Onlarla hazırlık maçı yapıyoruz, yapacağız. İyi bir kadro oluşturma ve neler yapabileceğimizi anlama açısından bu çalışmalar tabii ki bizim için çok anlam ifade ediyor."

Fikstüre ilişkin değerlendirmede bulunan Giray Bulak, "Fikstür, zor bir başlangıç yapacağımızı gösteriyor. Ancak avantajlı bir şekilde lige başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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