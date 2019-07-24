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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Giray Bulak: Lige avantajlı başlamak istiyoruz
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Futbol
AA
24.07.2019 - 14:57, Son Güncelleme:

Giray Bulak: Lige avantajlı başlamak istiyoruz

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Giray Bulak: Lige avantajlı başlamak istiyoruz

Giray Bulak: "Fikstür, zor bir başlangıç yapacağımızı gösteriyor. Ancak avantajlı bir şekilde lige başlamak istiyoruz".

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Giray Bulak, "Fikstür, zor bir başlangıç yapacağımızı gösteriyor. Ancak avantajlı bir şekilde lige başlamak istiyoruz." dedi. 

Bulak, kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, yeni sezon öncesi yaptıkları hazırlıklar hakkında bilgi verdi. 

Takımın en az 5-6 oyuncuya daha ihtiyaç duyduğunu aktaran Bulak, "Geçen seneden kalan iyi oyuncular var. Ancak bu sene ayrılan oyuncuların da yerini tamamlama açısından transfer düşünüyoruz. Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Çocuklardan çok memnunum. Çocukların algısı, isteği, motivasyonları ve dirençleri beklediğimden çok iyi. Arkadaşlıkları çok iyi. Çok iyi karşılandık. Zaman içinde transferlerimizi de yapacağız. Çalışırken bunları da planlıyoruz." diye konuştu. 

Bulak, genç oyuncular için diğer takımlardan kiralama teklifleri geldiğini dile getirerek, şunları kaydetti: 

"Gelişen genç oyuncularımız var. Onları kiralık isteyen takımlar var. Gitmek isteyen, bunu bilen oyuncularımız da var. Buna da müsaade edeceğiz. Ana kadroyu oluşturup, daha güvenli bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bolu'da birçok takım kamp yapıyor. Onlarla hazırlık maçı yapıyoruz, yapacağız. İyi bir kadro oluşturma ve neler yapabileceğimizi anlama açısından bu çalışmalar tabii ki bizim için çok anlam ifade ediyor." 

Fikstüre ilişkin değerlendirmede bulunan Giray Bulak, "Fikstür, zor bir başlangıç yapacağımızı gösteriyor. Ancak avantajlı bir şekilde lige başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Giray Bulak: Lige avantajlı başlamak istiyoruz

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