Giray Bulak: Fenerbahçe maçında gençlere şans vereceğiz

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Boluspor, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Giray Bulak yönetiminde sürdürüyor. Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınmanın ardından core antrenmanı ve pas çalışması ile başladı. Antrenman aerobik dayanıklılık çalışması ve stretching ile sona erdi. Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Boluspor Teknik Direktörü Giray Bulak, kamp çalışmalarının iyi gittiğini ifade ederek, "Genç çocuklarla daha çok çalışıyoruz. Onları görmek, değerlendirmek istiyoruz. Onlar da çok istekli çalışıyorlar. Takıma girebilmek için her şeyi yapıyorlar" diye konuştu.

Bulak, transfer çalışmalarının devam ettiğini ve görüştükleri oyuncular olduğunu da aktararak şöyle devam etti:

"Her geçen gün görüştüğümüz, takip ettiğimiz çok oyuncu var. Scout grubunun takip ettiği oyuncular var. Onlarla temaslar oldu. Yönetimle teknik ekip birlikte taşıyor transfer çalışmasını. Çünkü tek taraflı transfer olmaz. İşin ekonomik, tekniksel boyutu var. Oynatacak olduğunuz oyun tarzı var. Kalacak oyuncular var. Geçen dönem elimizde olup bugün henüz anlaşmayan oyuncular var. Onlar da bir süre diğer kulüplerle temas içerisinde olmak istiyorlar. Görecekler, değerlendirecekler. Çünkü çok üst seviyede geçmiyor maddi anlamda. Erken anlaşanlar bana göre daha avantajlı. Sonra kulüplerin parası kalmayacaktır veya oyuncuya ihtiyacı kalmayacaktır. Böyle bir geriye dönüş yaşanmayacaktır. Erken davrananlar haklı ve avantajlı olacak. Hem çalışma bakımından hem anlaşma bakımından hem de maddi anlamda. Transferlerimiz olacak ve inşallah bu ligin iyi takımlarından birisi olacağız. İyi takım olmak da bizi hedefe taşıyabilir."

Felsefesi ve metodu olan bir takım olmayı amaçladıklarını belirten Giray Bulak, "Oyun planlaması olan bir takım olmak istiyoruz. Kendi oyununu oynayan, pasa dayalı, çok pas yapan bir takım olmak istiyoruz. Bizim oyun prensibimiz genelde yer oyunudur. Ayağa pastır. 40 metrelik alan oyunudur ve kenar oyunudur. Bunları yapıp uygulamak istiyoruz. Oyuncularımızı da bu planlama içerisinde oynatmak istiyoruz" diye konuştu.

FENERBAHÇE İLE HAZIRLIK MAÇI

Kamp döneminde hazırlık maçları yaptıklarını ve 6-7 karşılaşma oynayacaklarını belirten Bulak, "Belçika’nın Westerlo takımıyla bir hazırlık maçı yaptık. İkinci maçımızı ayın 13'ünde Fenerbahçe'yle stadımızda oynayacağız. Dolayısıyla orada gençlere şans vereceğiz. Yine onları göreceğiz. Daha sonraki planlama içerisinde 6-7 tane daha hazırlık maçımız var. Hem hazırlıklar hem maçlar hem transferler devam edecek. Hem de gördüğümüz eksiklerimiz varsa onları tamamlamak olacak" dedi.

Gençleri desteklediğini ve forma şansı vereceğini söyleyen teknik direktör Giray Bulak, şöyle konuştu:

"Öz kaynakları artık kulüplerin vazgeçilmezi. Eğer onlara yüzünüzü dönmezseniz borçlanıyorsunuz ve sonunuz kötü oluyor. Bizi kurtaracak olan Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi gençlerimiz olacaktır. Dolayısıyla bizden bir gün dahi geriden gelenler bizden daha donanımlı geliyor. O çocukları anlamak lazım. Onlara değer vermek lazım. Değerli olduklarını hissettirmek lazım. Avrupa'da birçok takım aşağı yukarı 23 yaş ortalamasıyla oynuyor. Bu neden olmasın ama sizin öz kaynaklarınız buna müsaade ederse olabilir. Zaman içerisinde çocuklarımızı değerlendirdikten sonra kiraya gidecek olanlar olacak. Kalıp bize katkı sağlama amaçlı olanlar olacak. Bir de alttan içimize katıp görecek olduğumuz oyuncular olacak. Gençlerimize güveniyoruz. Ben de kendilerini destekliyorum."

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