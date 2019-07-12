Giray Bulak: Fenerbahçe maçında gençlere şans vereceğiz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGiray Bulak: Fenerbahçe maçında gençlere şans vereceğiz
GeriFutbol Giray Bulak: Fenerbahçe maçında gençlere şans vereceğiz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
12.07.2019 - 13:23, Son Güncelleme:

Giray Bulak: Fenerbahçe maçında gençlere şans vereceğiz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Giray Bulak: Fenerbahçe maçında gençlere şans vereceğiz

Boluspor Teknik Direktörü Giray Bulak, yarın Fenerbahçe ile yapacakları hazırlık maçını sahalarında oynayacaklarını belirterek, "Fenerbahçe'yle stadımızda oynayacağız. Dolayısıyla orada gençlere şans vereceğiz" dedi.

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Boluspor, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Giray Bulak yönetiminde sürdürüyor. Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınmanın ardından core antrenmanı ve pas çalışması ile başladı. Antrenman aerobik dayanıklılık çalışması ve stretching ile sona erdi. Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Boluspor Teknik Direktörü Giray Bulak, kamp çalışmalarının iyi gittiğini ifade ederek, "Genç çocuklarla daha çok çalışıyoruz. Onları görmek, değerlendirmek istiyoruz. Onlar da çok istekli çalışıyorlar. Takıma girebilmek için her şeyi yapıyorlar" diye konuştu.

Bulak, transfer çalışmalarının devam ettiğini ve görüştükleri oyuncular olduğunu da aktararak şöyle devam etti:
"Her geçen gün görüştüğümüz, takip ettiğimiz çok oyuncu var. Scout grubunun takip ettiği oyuncular var. Onlarla temaslar oldu. Yönetimle teknik ekip birlikte taşıyor transfer çalışmasını. Çünkü tek taraflı transfer olmaz. İşin ekonomik, tekniksel boyutu var. Oynatacak olduğunuz oyun tarzı var. Kalacak oyuncular var. Geçen dönem elimizde olup bugün henüz anlaşmayan oyuncular var. Onlar da bir süre diğer kulüplerle temas içerisinde olmak istiyorlar. Görecekler, değerlendirecekler. Çünkü çok üst seviyede geçmiyor maddi anlamda. Erken anlaşanlar bana göre daha avantajlı. Sonra kulüplerin parası kalmayacaktır veya oyuncuya ihtiyacı kalmayacaktır. Böyle bir geriye dönüş yaşanmayacaktır. Erken davrananlar haklı ve avantajlı olacak. Hem çalışma bakımından hem anlaşma bakımından hem de maddi anlamda. Transferlerimiz olacak ve inşallah bu ligin iyi takımlarından birisi olacağız. İyi takım olmak da bizi hedefe taşıyabilir."

Felsefesi ve metodu olan bir takım olmayı amaçladıklarını belirten Giray Bulak, "Oyun planlaması olan bir takım olmak istiyoruz. Kendi oyununu oynayan, pasa dayalı, çok pas yapan bir takım olmak istiyoruz. Bizim oyun prensibimiz genelde yer oyunudur. Ayağa pastır. 40 metrelik alan oyunudur ve kenar oyunudur. Bunları yapıp uygulamak istiyoruz. Oyuncularımızı da bu planlama içerisinde oynatmak istiyoruz" diye konuştu.

Giray Bulak: Fenerbahçe maçında gençlere şans vereceğiz

FENERBAHÇE İLE HAZIRLIK MAÇI
Kamp döneminde hazırlık maçları yaptıklarını ve 6-7 karşılaşma oynayacaklarını belirten Bulak, "Belçika’nın Westerlo takımıyla bir hazırlık maçı yaptık. İkinci maçımızı ayın 13'ünde Fenerbahçe'yle stadımızda oynayacağız. Dolayısıyla orada gençlere şans vereceğiz. Yine onları göreceğiz. Daha sonraki planlama içerisinde 6-7 tane daha hazırlık maçımız var. Hem hazırlıklar hem maçlar hem transferler devam edecek. Hem de gördüğümüz eksiklerimiz varsa onları tamamlamak olacak" dedi.

Gençleri desteklediğini ve forma şansı vereceğini söyleyen teknik direktör Giray Bulak, şöyle konuştu:
"Öz kaynakları artık kulüplerin vazgeçilmezi. Eğer onlara yüzünüzü dönmezseniz borçlanıyorsunuz ve sonunuz kötü oluyor. Bizi kurtaracak olan Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi gençlerimiz olacaktır. Dolayısıyla bizden bir gün dahi geriden gelenler bizden daha donanımlı geliyor. O çocukları anlamak lazım. Onlara değer vermek lazım. Değerli olduklarını hissettirmek lazım. Avrupa'da birçok takım aşağı yukarı 23 yaş ortalamasıyla oynuyor. Bu neden olmasın ama sizin öz kaynaklarınız buna müsaade ederse olabilir. Zaman içerisinde çocuklarımızı değerlendirdikten sonra kiraya gidecek olanlar olacak. Kalıp bize katkı sağlama amaçlı olanlar olacak. Bir de alttan içimize katıp görecek olduğumuz oyuncular olacak. Gençlerimize güveniyoruz. Ben de kendilerini destekliyorum."

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Boluspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Sefa Yılmaz: "Daha hırslı ve daha olumlu futbol
Serena Williams rekor için korta çıkıyor
Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut: Yarım kalan işi bitirmek istiyoruz