Giray Bulak: "3 puan bizi play-off'a taşıyabilir"
Spor Toto 1. Lig takımlarından Balıkesirspor Baltok'un teknik direktörü Giray Bulak, 22 Nisan Pazar günü Ümraniyespor'la iç sahada yapacakları maçtan 3 puanla ayrılarak play-off şansını son 2 haftaya taşımak istediklerini söyledi.
Bulak, haftalık basın toplantısında, play-off şansı ve pazar günü oynayacakları Ümraniyespor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Play-off'a kalmayı hedeflediklerini vurgulayan Bulak, şöyle konuştu:
"Bugün çocuklarımızla toplantıda bir empati yaptık ve 'ligin sonuna kadar neler yapabiliriz, 9 puan yakalarsak ne olur, 7 puan yakalarsak ne olur' diye hesaplar üzerinde konuştuk. Araya sokulan takımlar var. İstanbulspor, Elazığspor, Erzurumspor gibi takımlar da var. Ama Altınordu'nun 49 puanı var. Manisaspor ile oynayacaklar ve 52 puan yaptıklarını düşünürsek bizim 45 puanımız var, 7 puan ve averaj bizi play-off'a taşıyabilir. 9 puan alsak play-off'a gidebiliriz ama 6 puan maalesef bizi play-off'a taşımayacak."
Bulak, Ümraniyespor maçını, play-off hedefi doğrultusunda çok önemsediklerini vurgulayarak şunları kaydetti:
"3 puan bizi play-off'a taşıyabilir. O matematiksel olasılık var mı? Var. Varsa peşine düşeceğiz. Yakalayabildik 3 puan, yakalayamadık 1 puan. 3 haftamız kaldı ama biz bu haftaya çok yoğunlaşıyoruz. Çocuklar da aynı yoğunlukta, hem antrenman yapıyoruz hem toplantılar yapıyoruz. Bu hafta ne yapıp edip 3 puanı kazanmamız lazım. İlk maç deplasmanda 2-2 kalmışız. Ümraniyespor iyi bir takım. Onlar da şampiyonluk kovalıyorlar. Olmazsa play-off var fakat bizim de son şansımız play-off için. Bunu fırsata çevirip değerlendirmek istiyoruz. İnşallah iyi oynayıp kazanacağız."
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