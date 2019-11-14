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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
AA
14.11.2019 - 14:30, Son Güncelleme:

Giovanni Guidetti: Türkiye'de erişilmez yerlere voleybolu götürmeye karar verdim

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Giovanni Guidetti: Türkiye'de erişilmez yerlere voleybolu götürmeye karar verdim
2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan'a 3-2 yenilerek ikinci olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Giovanni Guidetti, "Takımın yaptığıyla gerçekten çok mutluyum. Takımın yaptığıyla gerçekten çok mutluyum. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Sırbistan bugün en iyi oyununu oynamadı. Maçı onlara biz verdik. Hepsi genç oyuncular. Çoğunun ilk final maçı. Çok genç bir takımız. O yüzden birçok hata yaptık." ifadelerini kullandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, aynı zamanda eşi olan milli oyuncu Bahar Toksoy Guidetti ile gerçekleştirdikleri "Yarının Sultanları" projesiyle milli takıma da oyuncu yetiştirebileceklerini söyledi.

Volkswagen Arena'da gerçekleştirilen Brand & Sport Summit 2019'da projeyi anlatan Guidetti, "10 yıldan fazladır Türkiye'de yaşıyorum. İşim, ailem burada. Türkiye'ye bir şeyler ödemek istedim." dedi.

Sporun insanlara imtiyazlı hayatlar kazandırdığına dikkati çeken Guidetti, "Biraz boş zamanımızdan faydalanmak lazım. Türkiye'nin daha erişilmez, imkanları kısıtlı yerlerine voleybol götürmeye karar verdim." diye konuştu.

İstanbul'da voleybol oynamanın kolay olduğunu anlatan Guidetti, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak Türkiye'nin doğusunda çok farklı. Bitlis'e, Elazığ'a gittik. Çok ilham verici seyahatti. Hayatınızda aldıklarınız kadar verdikleriniz de önemli. Bu çocukların ne kadar şevkle voleybol öğrenmek istediğini görüyorsunuz. Spor ayakkabısı, kılık kıyafeti yok ama oynamaya bayılıyorlar. Onlara ve ailelerine bir mesaj vermek istedik. Ailelerine sporun da bir seçenek olduğunu göstermek istedik."

Amaçlarının yeni oyuncular yetiştirmek olmadığını kaydeden Guidetti, "Federasyon ve kulüpler zaten yetenekli oyuncuları çok güzel buluyor. 'Yarının Sultanları' projesinin ana sebebi iyi bir iş yapmak. Yeni fikir yaratmak. Tabii ki Bitlis'ten de milli bir oyuncu çıkabilir, bundan mutlu oluruz." diye konuştu.

Bahar Toksoy Guidetti ise sadece spor odaklı düşünmediklerini vurgulayarak, "Onları, hayatlarının herhangi bir alanında da başarılı olabilecekleri yönünde cesaretlendirmek istedik. Kampımızda çok farklı alanlarda eğitim veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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