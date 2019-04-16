Gillette ve Milliyet 35 bin öğrenciye spor desteği verdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gillette, Milliyet ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin katkılarıyla “Sporun En İyileri” için verilen oylar sonucunda Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde okuyan 35 bin öğrenciye spor malzemesi desteği sağlanacağı açıklanmıştı.

Geleceğin adil, saygılı, dürüst, çalışkan sporcuların yetişmesine destek olmak amacıyla hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesinin ilk adımı Gaziantep Mehmet Akif Orta Okulu’nda atıldı. Gençlere sporu sevdirmek ve spor yapma alışkanlığı kazandırmak için Gaziantep’te ilk 1.000 öğrenciye malzeme desteği sağlandı. Desteklerin devamının haziran ayına kadar Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki diğer okullarda da devam edeceği açıklandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete bu önemli sosyal sorumluluk projesinin ilk ayağı olan Gaziantep Mehmet Akif Orta Okulu’na geldiler.

Okulda konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülü 65 yıllın çok önemli bir değer, bu törenin bugünlere gelmesinde emeği olan herkesi bir kez daha kutluyorum. Bugün buraya bir araya gelmemize vesile oldukları için de bir kez daha tebrik etmek isteriz.

Biliyorsunuz değerli gençler, spor bizler için çok önemli. Biz de bu vesileyle Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sizlerin spora erişimini kolaylaştırmak amacıyla pek çok tesisi sizlerin hizmetine sunuyoruz. 3 ay kadar önce Gaziantep’te Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin Hanımefendi ile ve Valilik ile yeni bir protokol imzaladık. Sporun bizler için iyileştirici bir güç olduğuna katılıyorum, bu nedenle her gün spora vakit ayırmalıyız. Biz de tesislerimiz ve malzemelerimiz ile bu olanakları size getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bugün verdiğimiz malzemeler ve yaratacağımız tesisler ile gençlerimizin bundan sonra spor alışkanlığı kazanacağını, içinizden şampiyon sporcular çıkacağını umuyorum.” ifadelerine yer verdi.

Procter&Gamble Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ise, “Bugün burada Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Milliyet ile beraber başlattığımız sosyal sorumluluk projemizi hayata geçirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Sporla iç içe olmayı çok seviyor, sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne inanıyoruz, özellikle gençlerin sporla aktif bir şekilde ilgilenmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Şirketimiz bünyesinde sadece Gillette ile değil, kurumsal olarak da gençlerimizin sporla sağlıklı ve kendine güvenli bir şekilde gelişmelerini önemsiyoruz.” dedi.

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, “Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni ile hayata geçirdiğimiz, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin büyük destekleri ve Bakanlığımızın himayesi ile başlattığımız proje bugün ilk meyvesini veriyor. Demirören Ailesi olarak bugüne kadar 35 okul ve ortaokul yaptırdık, bu projeye de imza atmaktan şeref duyuyoruz. Fakat Sayın Bakanım sizden özel bir ricam var. Gelin sizin de desteğiniz ile bu 35 bini 100 bine çıkartalım. Gençlerimizi sporla yetiştirmek en önemli unsurumuz, umarım bu destekleri devamlı olarak arttıracağız.”dedi.

Yıldırım Demirören’in konuşmasını dinleyen Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu; “Ülkede spor malzemesi olmayan gencimiz kalmayana kadar bu projelere devam edeceğiz, 100 bin değil ben 150 bin spor malzemesi desteği için buradan çağrı yapıyorum.”dedi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof Dr. Uğur Erdener ise , “Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi olarak bakanlığımızın himayesinde P&G ile ortaklaşa gerçekleşen bu sosyal sorumluluk projesinde yer almaktan mutluluk duyuyoruz. 9 ilimizde, 35 bin öğrencimizi kapsayan bu proje belki Türk sporunun içerisinde küçük bir damla, ama giderek büyüyeceğine ve bu damlanın bir sele dönüşeceğine inanıyorum. Bu anlamda gerek Gençlik ve Spor Bakanlığımızın gerekse Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi olarak yürüttüğümüz projelerin tümünün ülkemiz sporuna ve sosyal yaşamına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.