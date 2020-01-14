Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri oylamaya açıldı

1954 yılından bu yana düzenlenen, Türkiye’nin en prestijli spor ödül gecesi olan Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

P&G ve Milliyet’in ev sahipliğinde düzenlenen ‘Büyük Jüri Toplantısı’ nda 7 kategoride belirlenen ön adaylar, halk oylamasına sunuldu. Geçen yıl düzenlenen Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde en iyiyi seçmek için verilen her oy, çocukların spor malzemesi ihtiyacını karşılamak için bir desteğe dönüştürülmüştü. P&G’nin lider erkek bakım markası Gillette ve Milliyet’in önderliğinde, TC. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin de katkılarıyla, verilen oylar sonucunda 35 bin öğrenciye spor malzemesi desteği sağlanmıştı.

2020 yılında düzenlenecek olan Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nden önce yine oy verenlerin desteği ile bu sayının daha da büyüyeceği açıklandı. Bu doğrultuda çocuklar için spor malzemesi desteğinin devam edeceği belirtildi.Sporseverler, 15 Mart’a kadar http://yilinsporcusu.milliyet.com.tr/ ‘den sporculara desteklerini verebilecekler. Milliyet okurları ayrıca, 15 Mart’a kadar yayınlanacak kuponları doldurarak oylamaya katılabilecekler. Dev ödüllerin geleneğine göre oy kullanmada yine sınır olmayacak. Sporseverler kendi adlarına diledikleri kadar kupon doldurarak zirvede görmek istedikleri adayları seçebilecekler.Kuponlara sadece Büyük Jüri’nin belirlediği isimler yazılabilecek. Adaylar içinde yer almayan isimlere gönderilen oylar iptal edilecek.

İşte 66. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri için toplanan 50 kişilik dev jürinin belirlediği ön adaylar:

1- Yılın Antrenörü

- Ergin Ataman

- Fatih Terim

- Şenol Güneş

- Giovanni Guidetti

- Yılmaz Göktekin

- Zeljko Obradovic

2- Gillette Venus Yılın Kadın Sporcusu

-Buse Naz Çakıroğlu- Busenaz Sürmeneli

- İlke Özyüksel

- İrem Yaman

- Sümeyye Boyacı

- Yasemin Adar

3- Yılın Takımı

- A Milli Takım

- Anadolu Efes

- Fenerbahçe Beko

- Eczacıbaşı Vitra Kadın Voleybol Takımı

- Galatasaray Futbol Takımı

- Voleybol Kadın Milli Takımı

4- Yılın Çıkış Yapan Sporcusu

- Ahmet Önder

- Çağlar Söyüncü

- Hatice Kübra İlgün

- Merih Demiral

- Nazlı Savranbaşı

- Yiğit Yalçın Çıtak



5- Yılın Paralimpik - Engelli Sporcusu / Takımı

- Ebru Acer

– Sümeyra Türk

- Hamide Doğangün

- Oğuz Akbulut

- Sevilay Öztürk

- Sümeyye Boyacı

- Talha Ahmet Erdem

6- Gillette Yılın Futbolcusu

- Cengiz Ünder

- Çağlar Söyüncü

- Fernando Muslera

- Merih Demiral

- Mert Günok

- Yusuf Yazıcı

7- Yılın Sporcusu

- Busenaz Sürmeneli

- Eda Erdem

- İbrahim Çolak

- İlke Özyüksel

- İrem Yaman

- Rıza Kayaalp