Gillette Milliyet Yılın Sporcusu adayları, büyük jüri tarafından belirlendi

Türkiye’nin en prestijli spor ödül töreni olan ve 1954 yılından bu yana merakla takip edilen, Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni için spor camiasının önde gelen isimleri ‘Büyük Jüri Toplantısı’nda bir araya geldi.

Bu yıl 66’ıncısı düzenlenen Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde, halk oylamasına sunulacak adayların belirlenmesi için T.C Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Mehmet Kasapoğlu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyon Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu başta olmak üzere, ülkemizin önde gelen spor yazarları ve spor adamları 7 kategoride seçilecek ön adayları belirledi.

Geçen yıl “Sporun En İyileri”ni seçmek için verilen her oy, çocukların spor malzemesi ihtiyacını karşılamak için bir desteğe dönüştürüldü. P&G’nin lider erkek bakım markası Gillette ve Milliyet’in önderliğinde, TC. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin de katkılarıyla, verilen oylar sonucunda 35 bin öğrenciye spor malzemesi desteği sağlandı. 2020 yılında düzenlenecek olan Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nden önce halkın da desteği ile bu sayının daha da büyüyeceği açıklandı. Bu doğrultuda Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan çocuklar için malzeme desteğinin devam edeceği belirtildi.

BAKAN KASAPOĞLU: BEREKETLİ BİR YIL OLDU



T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 yılının Türk Sporu açısından çok başarılı geçtiğine dikkat çekti ve "Çok bereketli bir yıl oldu. Bu ülkemizin sportif geleceğinin ne kadar aydınlık olduğunu müjdeliyor" dedi. Kasapoğlu, "Tabii 66 yıl, gerçekten kolay değil. Başlatmak, sürdürmek ve kalıcı kılmak. Ben bu vesileyle bu güzel geleneğin bugünlere gelmesinde emeği olan herkese müteşekkir olduğumu ifade etmek istiyorum. Erdoğan Demirören’i de rahmetle minnetle yad etmek istiyorum. Bu geleneklerin daha güçlü bir şekilde yarınlara taşınması, geleceğe bir şekilde emanet edilmesi bizler için de önemli bir misyon. Bugün de bu sorumluluk Yıldırım Bey’in üzerinde. Kendisine hem başarı diliyorum hem teşekkür ediyorum gayretleri nedeniyle. Ve özellikle bu yıl, hakikaten çok bereketli bir yıl oldu. Bu tabloda bizlerle olan herkesin açıkçası bu yılki başarılarda mutlaka ve mutlaka emeği ve katkısı olduğunu düşünüyorum, görüyorum. İnşallah başarı tablolarını daha güçlü bir şekilde yaşayacağımıza inanıyorum. Bizi onurlandıran, bizi duygulandıran, bizi heyecanlandıran, pek çok sporcuyu az önce tekrar değerlendirdik. Bu ülkemizin sportif geleceğinin ne kadar aydınlık olduğunu müjdeliyor. Elbette Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki vizyonu, liderliği bizler için çok önemli bir ilham kaynağı. Her zaman ifade ettiğim bir söylem: spor futboldan ibaret değildir. Bugün bunu hep birlikte görüyoruz. Pek çok branşta, aramızda farklı branşlardan federasyon başkanlarımız var. Ve sporun futboldan ibaret olmadığını ama futboldaki iddiamızın her geçen gün daha yukarı çıkacağına da inanıyoruz. Bu vesileyle 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda inşallah milli takımızla gururlanacağımıza inanıyoruz. Bunun yanında 2020 Tokyo bizim için çok önemli bir süreç. Bu süreci de hep birlikte pek çok branşta güzel bir başarıyla taçlandıracağımızı da görüyoruz. Federasyonlarımızla, kulüplerimizle, sporcularımızla diyaloğumuz çok güçlü" ifadelerini kullandı.



YILDIRIM DEMİRÖREN: 66'DA KALMAYACAĞIZ



Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, "66 yıl, dile kolay. Bu 66 yılda emeği geçen tüm spor müdürlerimize, değerli spor ekibine ve çalışanlara tekrar teşekkür etmek bir borç. Tabii ki 66’da kalmayacağız, inşallah 100’lere kadar gideceğiz. Biz görür müyüz, görmez miyiz bilmem, ama görecek özellikle sevgili yeğenim Sinan Oktay ve oğlum Erdoğan Demirören de buradaki bu heyecanı yaşasınlar ve bu geleneği devam ettirsinler. İnşallah da bu bayrağı alıp devam ettirecekler" dedi. Demirören, "Spor dostluk, kardeşlik ve barış. Bunun bir simgesi. Sayın bakanım ve ekibi spora verdikleri destekten dolayı ben de sporun içinde, futbolun içinde 20 seneyi tamamladım, bitirdim. Allah’a bin şükür de kurtuldum, Nihat abi kusura bakma. Ama şunu gördüm ki sayın bakanım gibi çalışan ekibini toparlayıp, ekibini yönlendiren bir bakanla ben ilk defa karşılaştım. O yüzden sonuna kadar ben ve medya ekibim kendisini destekliyoruz. Çünkü doğru bir şekilde ülkemizin gelecek hedeflerini çiziyor. Bugün yılın sporcusunda futbolla ilgili sadece iki kişiyi işaretledim. Onun dışında bir tane futbol takımı ve futbolcuyu işaretlemedim. Neden? Olimpik sporlarımız çok başarılı ve çok iyi yerlere gidiyor. Türk kamuoyunun futboldan başka diğer branşları da konuşması gerekir ve öne çıkması gerekir. Burada siz spor müdürlerimiz ve siz spor yazarlarımıza çok iş düşüyor. Şu bir gerçek ki bu başarılara sponsorsuz da gelemeyiz. Tankut Bey ve tüm Gillette ekibine tekrar şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Hem bize hem Türk sporuna olan desteklerinden dolayı" diye konuştu.



TANKUT TURNAOĞLU: DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞACAĞIZ



2019-2020 sezonuna damga vuran isimlerin belirleneceği bu özel tolantıda konuşan P&G Türkiye Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu; “Bu yıl 66.’sı düzenlenen, Türk spor tarihinin en önemli organizasyonlarından biri olan Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri ile 5. defa iş birliği içinde olmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. P&G ailesi olarak, gençlerin spor ile iç içe, sağlık ve özgüven ile büyümelerini önemsiyoruz ve bununla birlikte somut adımlar atmaya devam ediyoruz. Gillette markası için dünyada ve Türkiye’de “spor” vazgeçilmez bir unsur. Gillette ve Milliyet’in el ele verdiği, T.C Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Kasapoğlu’nun liderliğinde bakanlığın desteklediği, TMOK’un ciddi katkı sağladığı “İhtiyacı olan otuz beş bin öğrenciye spor malzemesi” projesinin kapsamında Güneydoğu Anadolu’da okuyan çocukların spor yapmalarına katkı sağladık. Bu yıl projemizi daha da büyüterek daha fazla gencimizin hayatına spor alışkanlığı entegre edebilmeyi hedefliyoruz. Kazanma yolunda mücadeleyi bırakmayan, başarısıyla olduğu kadar saygısıyla da öne çıkan, her zaman adil ve dürüst davranarak örnek olan, takımına güven veren ve gelecek nesillere de ilham kaynağı olan #GilletteGibi sporcuların her zaman arkasında duracağız” İfadelerini kullandı.

NİHAT ÖZDEMİR: 66 YIL BU İŞİ SÜRDÜRMEK BÜYÜK BAŞARI



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "66 yıl bu ödül işini devam ettirmek, gerçekten çok büyük başarı. Bundan dolayı Demirören grubunu bu işi böyle devam ettirmesinden dolayı kutluyorum. Ayrıca bir sözüm de Gillette firmasına. Gerçekten Gillette sporun her dalına destek olmakta… Tabii burada da bu ödül töreninin ve ödül yarışmasının içinde bulunmaktan dolayı kutluyorum. Aynı zamanda da bizim Türk milli futbol takımımızın ana sponsorlarından bir tanesidir" dedi. Özdemir, "Burada beni en çok mutlu eden iki tane nokta var. Bunlardan bir tanesi Türk milli takımının burada takım olarak aday gösterilmesi, teknik direktörümüzün aday gösterilmesi ve 4-5 oyuncumuzun çeşitli kategorilerde, aday olmasından dolayı gerçekten büyük mutluluk duydum. Netice olarak 3 milyon belki daha fazla sporseverin bu konudaki kararları neticeyi ortaya çıkaracaktır. Beni diğer mutlu eden konulardan bir tanesi de geçmiş dönemlerde geçmiş yıllarda ödül alan sporcular, teknik direktörlerin, masa etrafında jüri üyesi olması da bu yarışmanın, Milliyet Yılın Sporcusu ödüllerinin ne kadar başarılı olan bir yarışma olduğunu ortaya koymaktadır. Demek ki aday olanlar, kazananlar, sporcu olsun antrenör olsunlar, bugün masa etrafında oy veriyorlar bu da büyük bir geleneksel durumu ortaya koymaktadır. Herkesi tebrik ediyorum. İnşallah iyi neticeler çıkacağına da inanıyorum" şeklinde konuştu.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!