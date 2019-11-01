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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
01.11.2019 - 14:04, Son Güncelleme:

Gigi Datome, EuroLeague'de son 10 yılın en iyileri arasında

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Fenerbahçe Beko'nun İtalyan oyuncusu Gigi Datome, EuroLeague tarafından son 10 yıla damga vuran isimler arasında gösterildi. Bu listede daha önce sarı-lacivertlilerin Yunan oyun kurucusu Kostas Sloukas da yer aldı.

EuroLeague tarafından bu sezon başlatılan "All-Decade Nominee" içeriği kapsamında Kostas Sloukas'tan sonra Fenerbahçe Beko'dan ismi açıklanan diğer oyuncu, Gigi Datome oldu. Gigi Datome, sarı-lacivertli formayı giydiği 2015-16 sezonundan bu yana Fenerbahçe Beko ile üst üste dört Final Four oynarken, 2017 yılında İstanbul'da yapılan Final Four organizasyonunda EuroLeague şampiyonluğu yaşadı.

İtalyan basketbolcu, yüzde 43,6 ile EuroLeague'de son 10 yılın en yüksek üç sayı yüzdesine sahip oyuncu konumunda yer alıyor. 32 yaşındaki oyuncu aynı zamanda yüzde 91,1'lik isabet oranıyla da EuroLeague tarihinde en iyi 6'ncı dereceye sahip.

"All-Decade Nominee" kapsamında EuroLeague tarafından toplamda 50 aday açıklanacak. Tüm adayların açıklanmasının ardından, taraftarların katılımına açılacak oylamanın sonucunda, EuroLeague'in son 10 yılına damga vuran 10 oyuncu belirlenecek.

EuroLeague tarafından şu ana kadar açıklanan isimler arasında şu oyuncular yer alıyor:

Kostas Sloukas, Gigi Datome, Ioannis Bourousis, Ante Tomic, Cory Higgins, Mike Batiste, Rudy Fernandez, Devin Smith, Georgios Printezis, Victor Khryapa

Gigi Datome, EuroLeaguede son 10 yılın en iyileri arasında

Gigi Datome, EuroLeaguede son 10 yılın en iyileri arasında

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