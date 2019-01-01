Gidiyor mu, kalıyor mu? Geleceği belli oldu...
ESPN kaynakları, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Arsenal'deki geleceğini açıkladı!
Arsenal'in yüksek maaş yükü nedeniyle Mesut Özil'i elden çıkaracağı, hatta kiralık olarak bile takımdan gönderebileceği konuşuluyordu.
5-1 kaybedilen Liverpool maçında diz sakatlığı sebebiyle oynamadığı söylenen Mesut için Unai Emery'nin, "Taktiksel sebeplerden dolayı kadroya almadım." açıklamasını yapması, kafaları iyice karıştırmış ve Mesut için Arsenal günleri sona erdi düşüncesi hakim olmuştu.
ESPN'in Mesut Özil'e yakın kaynakları, Mesut'un Arsenal'deki geleceğini açıkladı!
Mesut, kiralık olarak gitmeyi kesinlikle düşünmüyor ve Emery'nin gözüne girmek, yeniden formasını kapmak için savaşmaya devam edecek.
Bu sezon ligde Arsenal'in oynadığı 20 maçın 13'ünde forma şansı bulan Mesut Özil, 5 kere sahaya kaptan olarak çıktı, 4 gole katkı (3 gol - 1 asist) verdi.
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