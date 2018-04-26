Giannakopoulos yerinde durmuyor! Bu sefer...
Panathinaikos’un patronu Dimitris Giannakopoulos, Instagram hesabından yine çok konuşulacak bir paylaşım yaptı!
Panathinaikos, dün akşam Real Madrid'e 81-74 kaybedip seride 2-1 geriye düştü. Panathinaikos patronu Giannakopoulos, Instagram hesabından Euroleague yönetimine ateş püskürdü.
Aşağıdaki görseli paylaşıp, "Faul değil" diyen Dimitris Giannakopoulos, Euroleague değil "Sirk Ligi" yakıştırması yaptı.
Euroleague'de heyecan bu akşam TEK MAÇ ile devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Baskonia deplasmanındaki maçı CANLI YAYINLA Nesine.com'da olacak!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle