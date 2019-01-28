Gianluca Di Marzio'dan Leroy Fer iddiası!
İtalyan muhabir, Swansea'nin orta saha oyuncusunun Fenerbahçe'ye yakın olduğunu iddia etti.
İngiltere Championship kulübüyle Fenerbahçe arasında görüşmelerin sıklaştığını belirten Di Marzio, sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan Hollandalı oyuncunun Swansea için önemli bir parça ve kaptan olduğunu, bu yüzden bırakmak istemediğini yazdı.
Buna rağmen Fenerbahçe'nin geri adım atmadığını ve transferi bir an önce bitirmek için girişimlerini hızlandırdığını belirtti.
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