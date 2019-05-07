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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
07.05.2019 - 15:28, Son Güncelleme:

Gherardini: Lauvergne-Datome yok, Vesely ve Kalinic'e bakacağız

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Gherardini: Lauvergne-Datome yok, Vesely ve Kalinic'e bakacağız

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Maurizio Gherardini, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada sarı lacivertliler adına kötü haberi verdi.

Gherardini, Final Four'da Anadolu Efes'le mücadele edecek olan Fenerbahçe Beko'da sakatlıkların son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Obradovic'in basın toplantısında bazı bilgiler verdiğini ifade eden Maurizio Gherardini, "Bazı oyuncularımızı kaybetmiş ve takımla birlikte antrenmanlara katılamıyorlar. Monitörden sürekli olarak sakatlık durumlarına bakıyoruz. Lauvergne ile Datome'nin Final Four'da kesinlikle olmayacağını söyleyebilirim. Vesely ve Kalinic'in durumuna ise bakacağız. Şartlar elbette zorlanacak." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Beko, Baskonia'da düzenlenecek Final-Four'da Anadolu Efes'le karşılaşacak. Sarı lacivertliler yarın ise ligde Galatasaray'la mücadele edecek.

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Gherardini: Lauvergne-Datome yok, Vesely ve Kalinice bakacağız

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