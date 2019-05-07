Gherardini: Lauvergne-Datome yok, Vesely ve Kalinic'e bakacağız
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Maurizio Gherardini, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada sarı lacivertliler adına kötü haberi verdi.
Gherardini, Final Four'da Anadolu Efes'le mücadele edecek olan Fenerbahçe Beko'da sakatlıkların son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
Obradovic'in basın toplantısında bazı bilgiler verdiğini ifade eden Maurizio Gherardini, "Bazı oyuncularımızı kaybetmiş ve takımla birlikte antrenmanlara katılamıyorlar. Monitörden sürekli olarak sakatlık durumlarına bakıyoruz. Lauvergne ile Datome'nin Final Four'da kesinlikle olmayacağını söyleyebilirim. Vesely ve Kalinic'in durumuna ise bakacağız. Şartlar elbette zorlanacak." şeklinde konuştu.
Fenerbahçe Beko, Baskonia'da düzenlenecek Final-Four'da Anadolu Efes'le karşılaşacak. Sarı lacivertliler yarın ise ligde Galatasaray'la mücadele edecek.
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