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Gfinity Elite Series'te kimler yarışacak!

Avrupa'daki en büyük espor organizasyonlarından biri olan Gfinity Elite Elite Series'te yarışacak takımlar belli oldu.

Hürriyet Haber
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Gfinity Elite Series'te yarışacak son takım Epsilon Esports oldu. 7 Temmuz’da başlayacak bu önemli turnuvada takımlar kıyasıya bir rekabetin içine girecek.

2008 yılında büyük bir yükselişle piyasaya çıkan Belçika merkezli Epsilon o tarihten bu yana turnuvaların önemli takımlarından biri haline geldi. 

Epsilon'un sahibi Gregory Champagne, "Elit Serisi’nde oynayacak olmaktan son derece heyecanlıyız. Yetenekli sporcuların gelişimlerini görmek ve dünyadaki Epsilon Esports profilini genişletmek için inanılmaz bir fırsat” ifadelerini kullandı.

Takımlar Street Fighter V, Counter-Strike: Global Offensive ve Rocket League gibi oyunlarda mücadele edecek.

İşte o takımlar;

Epsilon Esports

exceL eSports

Reason Gaming

Prophecy

Team Infused

Team Endpoint

Method

Team EnVyUs

 

Epsilon EsportsGregory ChampagneexceL eSportsReason GamingProphecyTeam InfusedTeam EndpointMethodTeam EnVyUsesportsespore-sporStreet Fighter VCounter-Strike: Global OffensiveRocket LeagueGfinity Elite Series
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