Gfinity Elite Series'te kimler yarışacak!

Gfinity Elite Series'te yarışacak son takım Epsilon Esports oldu. 7 Temmuz’da başlayacak bu önemli turnuvada takımlar kıyasıya bir rekabetin içine girecek.
2008 yılında büyük bir yükselişle piyasaya çıkan Belçika merkezli Epsilon o tarihten bu yana turnuvaların önemli takımlarından biri haline geldi.
Epsilon'un sahibi Gregory Champagne, "Elit Serisi’nde oynayacak olmaktan son derece heyecanlıyız. Yetenekli sporcuların gelişimlerini görmek ve dünyadaki Epsilon Esports profilini genişletmek için inanılmaz bir fırsat” ifadelerini kullandı.
Takımlar Street Fighter V, Counter-Strike: Global Offensive ve Rocket League gibi oyunlarda mücadele edecek.
İşte o takımlar;
Epsilon Esports
exceL eSports
Reason Gaming
Prophecy
Team Infused
Team Endpoint
Method
Team EnVyUs