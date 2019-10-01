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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
01.10.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Gezici oyun üssü yola çıkıyor

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Gezici oyun üssü yola çıkıyor

Teknoloji devi Lenovo’nun müzik platformu PowerApp iş birliği ile bir oyun üssüne dönüştürdüğü Power Kenworth TIR’ı her an her yerde karşınıza çıkabilir.

Lenovo’nun üstün donanımlı bilgisayar ve son teknoloji ile donatılan Power Kenworth TIR’ı 12 farklı şehirde, 26 farklı noktada oyun severler ile buluşacak. Oyun turu, Power Group dijital uygulaması PowerApp indirilerek takip edilebilecek. Lenovo’nun gezici oyun üssünde ziyaretçileri yüksek performanslı Lenovo ürünleri ve artırılmış gerçeklik oyunu bekliyor.

Lenovo, 3 Nisan 2018 tarihinde Beşiktaş Jimnastik Kulubü iş birliğiyle Vodafone Park’ta açılan 1000 metrekarelik dev bir alana sahip “Lenovo Game On” ile oyun dünyasına getirdiği yeni soluğu bu kez “PowerApp ile Lenovo Gaming Tour” projesinde farklı şehirlere taşıyacak. İstanbul’da Lenovo Game On’a gelemeyen oyun severlerin yoğun talepleri ile yola çıkılan projede ilk etapta ziyaret edilecek iller arasında Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul (Avrupa ve Anadolu Yakaları), İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Balıkesir, Bolu, Çanakkale, İzmit yer alıyor.

Gezici oyun üssü yola çıkıyor

Oyun üssüne dönüşen tırda ziyaretçileri ayrıca teknolojideki ilerlemeyi deneyimleyebilecekleri “Jedi Challenge” Artırılmış Gerçeklik oyunu bulunuyor. Jedi Challenge satışa sunulmadan önce ilk olarak Lenovo Game On’da mekâna özel olarak ziyaretçilerinin deneyimine sunulmuştu.

PowerAPP ile Lenovo Gaming Tour ile sadece oyun severlere ulaşmayı değil, aynı zamanda yüksek performanslı ürün deneyimlemek isteyen herkese bu deneyimi yaşatmayı amaçlıyor. Tırda ayrıca gelen her ziyaretçiyi minik sürprizler bekliyor. TIR’da ziyaretçileri bekleyen büyük ödül ise Legion marka oyun bilgisayarı olacak. Bunlara ilave olarak bilgisayar alımlarında geçerli 200 TL değerinde indirim çeki armağan edilecek.

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