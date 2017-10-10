Geyik Koşuları’nın üçüncüsü başlıyor

Parkurları 4 K, 14 K ve 28 K’lık etaplardan oluşan etkinliğin önemli bir parçası olan Bambi Koşuları ise 12 yaş altındaki çocuklara spor ve doğayı sevdirmeyi amaçlıyor.

4 – 6 yaş aralığındaki çocuklar zaman tutmadan, hepsi “birinci” olarak 200 metre, 7 – 9 yaş aralığındakiler 300 metre ve 10 – 12 yaş aralığındaki çocuklar ise 500 metre koşacak, terleyecek ve kazanacaklar.

adidas Runners koçlarının ısındırması ile başlayan yarışta, ormanın derinliklerinde koşarak bitiş çizgisine ulaşan koşucuları, koşunun ünlü ikram tüneli “Geyik Sofrası” karşılayacak. Ardından, koşu derecelerini, mottosu “Sıkı Koş Sıkı Eğlen” olan adidas Runners’ın ünlü karavanından takip eden koşucular, Geyik Partisi’ne katılacaklar.

Temmuz ayında gerçekleştirilen gece koşusunun ardından, senenin bu üçüncü Geyik koşusunda, koşu programına çoktan Geyik parkurunu eklemiş koşuculardan, koşmasa da spora ilgi duyanlardan, doğayla iç içe gerçekleşen bir spor festivalini andıran bu etkinliği kaçırmak istemeyen koşu severlerden ve Bambi Koşusu’nda çocuğu koşacak olan ebeveynlerden oluşan 1300 kişinin katılımı bekleniyor.