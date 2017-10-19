Geyik Koşuları rekor kırdı!

Kadın koşucu sayısının artış göstermeye devam ettiği koşular bir de 4K kadın mesafesinde rekor süreye tanık oldu.

İstanbul’un en önemli koşu etkinliklerinden biri olan koşuların üçüncüsünde alandaki 3000 kişi ve 1000’in üzerindeki yarışçısı ile katılım rekoru kırdı. Koşu organizasyonlarının çok yoğun olduğu bir dönemde, koşucuların tercih ettiği etkinlik olan adidas Geyik Koşuları, 15 Ekim’de tarihinin en yüksek katılımlı startını vermiş oldu.



adidas Geyik Koşusu, kadın koşucuların katılımıyla da bir rekora imza attı. 4K mesafesinin koşucularının yüzde 55’ini kadın koşucular oluşturuyordu. adidas ile yenilenen Geyik Koşuları böylece üst üste üçüncü koşusunda kadın katılımcı sayısı ile fark yaratmış oldu. 4K, 14K ve 28K parkurlarından oluşan adidas Geyik Koşuları, 15 Ekim’de bir kadın koşucunun bireysel rekoruna da tanıklık etti. 4K parkurunu 00:18:52 süresi ile kadınlar arasında birinci olarak tamamlayan Şilan Ayyıldız, bu derecesi ile kadınlarda tüm zamanların en iyi 4K mesafesinin rekorunu kırmış oldu. Erkekler arasında ise 00:16:21 süresiyle Murat Güneş birinci oldu.

14K parkurunun kadınlar arasında birincisi ise 1:12:49 süresi ile Aslı Sertçelik ve erkekler arasında birincisi 00:57:40’lik süresi ile Fatih Korkunç oldu. 28K parkurunun birincileriyse, parkuru 02:09:06 süre ile tamamlayan Erkan Bacak ile 03:16:18 süresi ile tamamlayan Rachel Firestone oldu. Bambi Koşuları da etkinliğin bir parçası olarak gerçekleşti ve çocuklardan büyük ilgi gördü. Çocuklar, adidas Runners koçları ile topluca ısındıktan sonra, orman havasında hareket etmenin keyfine vardı.

adidas Geyik Koşuları’nın vazgeçilmez imzası olan etkinlik alanında büyük ilgi gören ikramlar ve deneyim alanları bulunuyordu. Bunlardan biri de sporcuların karşılaşma öncesi yükselen nabzından ilham alan adidas Athletics koleksiyonundan, kalp atışı motifli Z.N.E. Pulse Knit Hoodie’nin tanıtıldığı Pulse Box’dı. Pulse Box deneyimini yaşayan ziyaretçiler, Virtual Reality teknolojisi ile Beşiktaşlı Tolgay Arslan, Necip Uysal ve Atınç Nukan’ın maç öncesi heyecanını onlarla beraber yaşadılar.



Koşu başlamadan önce, adidas Runners Istanbul ekibi, “Sıkı Koş Sıkı Eğlen” diyerek koçlarıyla ısındırmaları yaptırdı ve yarış boyunca koşuculara moral desteği verdi. İstanbul’da bulunan adidas mağazalarının çalışanlarından da büyük bir ekip ilk kez adidas Geyik Koşuları’na topluca katılarak, yarışın en zorlu anlarında koşuculara bayrak ve tezahüratlarla destek veren takımı oluşturdular. Koşucular arasında #kimdemişkızlaryarışamaz grubu da bulunuyordu.

#kimdemişkızlaryarışamaz

Yapılan bir araştırmaya göre, 10K ve altı yarış mesafelerinde kadınların katılım oranı %40 oranında. Ancak bu oran, 15K mesafesinde yarıya düşüyor. adidas da, hayatında hiç 15K koşmamış 14 kadını, adidas Runners ekibinin kurduğu özel bir takım ile 12 Kasım Vodafone İstanbul Maratonu’nda ilk 15 K koşularını yapmak için hazırlamaya karar verdi. Kim Demiş Kızlar Yarışamaz isimli bu proje, adidas’ın kadınların gücünden ilham aldığı ve onlara en mükemmel koşu ortamını yaratmayı hedeflediği alanlardan biri. adidasrunnersistanbul’a gelen başvurular ile seçilen 14 kadından oluşan grup, adidas Geyik Koşuları’nın 4K parkurunda ilk yarış antrenmanlarını da yapmış oldular.