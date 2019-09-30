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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
IHA
30.09.2019 - 14:01, Son Güncelleme:

Gevrek: "Antalyaspor ilk şutunda golü buldu"

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Gevrek: "Antalyaspor ilk şutunda golü buldu"

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek yaptığı açıklamada, "Müsabakanın ilk 20 dakikalık bölümünde iyi oynayan ve pozisyon bulan taraf bizdik. Antalyaspor ilk şutunda golü buldu" dedi

Yeni Malatyaspor’da 3-0’lık Antalyaspor yenilgisi moralleri bozarken, sarı-kırmızılıların kulüp başkanı Adil Gevrek, rakibin ceza sahası içerisine girmeden farklı galip gelmesine şanssızlık olarak yorumladı.

Kötü bir yenilgi aldıklarını kaydeden Gevrek, "Açıkçası Antalya’ya puan ya da puanlar için gitmiştik. Müsabakanın ilk 20 dakikalık bölümünde iyi oynayan ve pozisyon bulan taraf bizdik. Antalyaspor ilk şutunda golü buldu. İkinci yarıya ise iyi başlayamadık. Buna rağmen rakibe net pozisyon vermedik, ancak yine uzaktan atılan bir gol ile dengemiz bozuldu. Rakip maçın sonunda uzaktan 1 gol daha bularak müsabakayı 3-0 kazandı. Hakikaten enteresan bir maçtı. Gollere bakıyorsunuz hepsi de iyi noktalara gitmiş. Futbolda biraz da şans olacak" dedi.

Sergen Yalçın açıkladı: İnşallah Beşiktaş...
Sergen Yalçın açıkladı: 'İnşallah Beşiktaş...'

"Sergen Yalçın takımızın başında ve biz ona inanıyoruz"

Gevrek, Sergen Yalçın’ın Beşiktaş ile isminin anılmasıyla ilgili de konuşarak şunları söyledi:

"Bu yönde bir teklif yok. Sergen Yalçın takımızın başında ve biz ona inanıyoruz. Kendisiyle sezon sonuna kadar sözleşmemiz var. Bu anlamda yolumuza devam ediyoruz. Bizim de hedeflerimiz var ve bu hedeflerimize ulaşmak için çaba harcadığımızı herkes görüyor. Tabii Sergen hoca, Beşiktaş camiasının adamıdır. Bir teklif gelirse kendisi değerlendirir ama gündemde böyle bir şey yok."

Sergen Yalçın maçın ardından bu açıklamaları yaptı...

"Bu oyunla puan almamız imkansızdı"Süper Lig'in 6. hafta maçında sahasında deplasmanda Antalyaspor'a 3-0 yenilen BtcTurk Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, mağlubiyetten dersler çıkaracaklarını söyledi.
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