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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
28.11.2019 - 21:53, Son Güncelleme:

Getafe'den Trabzonspor'a övgü!

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Getafe'den Trabzonspor'a övgü!

Temsilcimiz Trabzonspor'un Getafe'ye 1-0 mağlup olduğu mücadelenin ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Getafe Teknik Direktörü Jose Bordalas, bordo mavili ekip hakkında övgü dolu sözler sarfetti.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Getafe'ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, "Rakibe karşı verilen mücadeleden son derece memnunum." dedi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, kulüp tarihi açısından önemli bir maça çıktıklarını söyledi.

Kadroda yer alan oyuncuların çoğunluğunun altyapıdan geldiğine işaret eden Karaman, şöyle konuştu:

"Birçok oyuncumuzun tarihine baktığınızda da çok farklı bir tecrübeyi çok farklı oyuncularla değerlendirme imkanı bulduk. 7 altyapı oyuncumuzun 6'sının forma giydiği müsabakada, göğüs göğüse gelme, mücadelenin her zaman içinde olma ve kaçmadan sorumluluk almaya gayret göstererek güçleri neyse onu yapmaya gayret gösteren oyuncularımla maçı oynadık. Tabii ki hangi kadro ile çıkarsak çıkalım iyi futbolla kazanmak isteriz ama sonuçta rakibimiz de saygı duyacağımız bir rakip. Rakibe karşı verilen mücadeleden son derece memnunum."

Bordalas: "Sonuca ulaştık"

Getafe Teknik Direktörü Jose Bordalas, Trabzonspor karşısında sonuca ikinci yarıda ulaştıklarını dile getirdi.

Aldıkları galibiyetten dolayı futbolcularını tebrik ettiğini belirten Bordalas, "Üst tura çıkabilmek için farklı senaryolar vardı. Maçta ritmi yavaşça yükselttik ve sonuca ulaştık. İspanya'da lig zor geçiyor, bu yüzden oyuncu değişikliğinin dozunu ayarlamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bordalas, Trabzonspor'un genç futbolcuların ağırlıklı olduğu bir kadro ile sahaya çıktığının sorulması üzerine, "Oyun tarzları hoşuma gitti. Gayet dinamik futbolcular vardı ve kazanmak istediler. Umarım antrenörleri ilerleyen maçlarda da kendilerine fırsat verir." değerlendirmesinde bulundu.

Karşılaşmanın ikinci yarısında yaptığı değişikliklere değinen Bordalas, forvet Jaime Mata'yı sahada iyi görünmediği gerekçesiyle oyundan aldığını sözlerine ekledi.

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