Getafe-Trabzonspor UEFA maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGetafe-Trabzonspor UEFA maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
GeriFutbol Getafe-Trabzonspor UEFA maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
19.09.2019 - 09:56, Son Güncelleme:

Getafe-Trabzonspor UEFA maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Getafe-Trabzonspor UEFA maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Getafe-Trabzonspor maçı ile temsilcimiz Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda ilk karşılaşmasına çıkıyor. Trabzonspor, C Grubu'nda ilk hafta maçında İspanya temsilcisi Getafe'ye konuk olacak. Mücadelenin öncesinde spor severler karşılaşmanın yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki Getafe-Trabzonspor maçı bu akşam hangi kanaldan yayınlanacak, maç saat kaçta başlayacak?

Trabzonspor, Avrupa'da 130. maçına çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Getafe takımı ile karşılaşacak bordo-mavililer, Avrupa kupalarında 130. kez sahaya çıkacak. Karadeniz ekibi, geride kalan maçlarda 50 galibiyet aldı, 46 kez mağlup oldu. Avrupa sınavlarında rakip fileleri 169 kez havalandıran Trabzonspor, kalesinde 172 gol gördü

 Trabzonspor, tarihinde üçüncü kez UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarında mücadele edecek. UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında bu akşam deplasmanda İspanya'nın Getafe takımı ile karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 130. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 129 maçta 50 galibiyet ve 33 beraberlik aldı, 46 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Avrupa sınavlarında rakip fileleri 169 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 172 gol gördü.

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlanan eski adıyla UEFA Kupası'nda 81, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda 8 maç oynadı.

Getafe-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Getafe-Trabzonspor maçı ne zaman bu akşam 19:55'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.


UEFA'da 82. maç

Trabzonspor, Getafe ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 82. maçına çıkacak. UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 81 maçın 33'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. 21 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 27 maçta ise yenildi. Bu maçlarda rakip fileleri 113 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 108 gol gördü.

Üçüncü kez gruplarda mücadele edecek

Trabzonspor, tarihinde 3. kez UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek. Karadeniz ekibi, bu sezon 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag takımını deplasmanda elde ettiği 2-2'lik beraberliğin rövanşında sahasında 2-1 yenerek play-off turuna çıkmıştı. Karadeniz ekibi, play-off turunda ise deplasmanda Yunanistan'ın AEK takımını 3-1 yenmiş, sahasında 2-0 mağlup olmasına karşın adını grup maçlarına yazdırmıştı. Bordo-mavililer, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında art arda gruplara katılma hakkı elde etmişti. Karadeniz ekibi, bu iki sezonda gruplardan çıkmış ancak son 16 turunda elenmişti.

Büyük takımlara karşı zaferler

Trabzonspor, Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı da başarılı sonuçlar aldı. Bordo-mavililer, 1976-1977 sezonunda İngiltere'nin Liverpool, 1983-1984 sezonunda İtalya'nın Inter, 1990-1991 sezonunda İspanya'nın Barcelona ve 1994-1995 sezonunda ise İngiltere'nin Aston Villa takımını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başardı. Karadeniz ekibi, 1983-1984 sezonunda yendiği Inter'i 14 Eylül 2011'de oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında da 1-0 mağlup ederek Avrupa'da adından söz ettirmişti.

En farklı galibiyeti Arnavutluk takımı karşısında aldı

Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı. Karadeniz ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, 129 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı. Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında almıştı. Trabzonspor, Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup olmuştu. Bordo-mavili ekibin Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise eski golcüsü Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Getafe-Trabzonspor UEFA maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
"Atletico Madrid - Juventus" maçındaki o an! Alanya'yı hatırlattı...
Şenol Güneş'in Belçika'da izlediği tek futbolcu
Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler