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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
18.09.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Getafe Trabzonspor Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

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Getafe Trabzonspor Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda ilk hafta maçları başlıyor. Temsilcimiz Trabzonspor, ilk grup maçında La Liga ekibi Getafe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Getafe Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı grup maçlarıyla devam ediyor. Turnuvada Türkiye'yi temsil eden Trabzonspor, İspanyol ekibi Getafe'nin konuğu olacak. İlk grup maçında deplasmandan avantajlı bir skorla dönmek isteyen Trabzonspor'da hedef üç puan. İşte, Getafe Trabzonspor Avrupa Ligi maçı hakkında tüm ayrıntılar...

Trabzonspor, C Grubu'nda ilk hafta maçında 19 Eylül Perşembe akşamı İspanya temsilcisi Getafe'ye konuk olacak. Başkent Madrid'de Coliseum Alfonso Perez Stadı'nda TSİ 19.55'te oynanacak karşılaşmayı Slovenya'dan Matej Jug yönetecek. Müsabaka, beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Avrupa kupalarındaki 130. maçını oynayacak bordo-mavili takım, "Kupa 2"de ise 82. karşılaşmasına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 129 maçta 50 galibiyet ve 33 beraberlik aldı, 46 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı, Ivanildo Fernandes, Ogenyi Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi olmak üzere 6 futbolcu forma giyemeyecek.

BU SEZON 5. MAÇ

Trabzonspor, bu sezon Avrupa kupalarındaki 5. karşılaşmasını oynayacak. Trabzonspor, 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı

Bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag takımını deplasmanda 2-2, sahasında da 2-1'lik sonuçlarla eledi. Karadeniz ekibi, play-off turunda da deplasmanda 3-1 yendiği Yunanistan'ın AEK takımına sahasında 2-0 mağlup olmasına karşın gruplara kalma başarısı gösterdi.

3. KEZ GRUPLARDA

Trabzonspor, tarihinde 3. kez UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında mücadele edecek. Karadeniz ekibi, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında art arda gruplara katılma hakkı elde etmiş ve son 16 turuna da yükselme başarısı göstermişti.

Trabzonspor'un Getafe karşısında Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Donis Avdijaj, Nwakaeme ve Sörloth 11'i ile mücadele etmesi bekleniyor.

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