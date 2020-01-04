Getafe Real Madrid maçı ile birlikte İspanya La Liga'da heyecan devam edecek. El Clasico'dan 0-0 ile ayrılan Real Madrid, Athletic Bilbao karşılaşmasında da gol bulamamış ve 1 puana razı olmuştu. Eflatun-beyazlılar, bu mücadeleden galibiyetle ayrılıp 2 puan farkla gerisinde olduğu Barcelona'yı maç fazlasıyla geçmek istiyor. Peki, Getafe Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

GETAFE REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'nın 19. haftasında Getafe, Real Madrid'i konuk edecek. Saat 18:00'de başlayacak karşılaşma hem Smart Spor'dan, hem de D Smart YouTube adresinden canlı olarak izlenebilecek.

Hürriyet Spor Arena üzerinden de karşılaşmayı canlı olarak izleyebileceksiniz.

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MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Sergio Ramos'un cezalı olduğu Real Madrid'de, Hazard'ın da henüz sakatlığı tam olarak geçmiş değil. Marcelo ve James Rodriguez'in durumları ise maç saati netleşecek.

Sol tarafı sıkıntılı Getafe ise son 5 iç saha maçında yenilgisiz!

Sol bek Mathias Olivera cezalı, sol açık Kenedy sakat ama Coliseum Alfonso Perez'de oynadıkları son 5 lig maçının 4'ünde gol yemediler, yenilmediler ve 13 puan topladılar.

Bu maç aynı zamanda bir Madrid derbisi!

Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa maçlarını değerlendirdi...

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