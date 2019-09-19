Getafe 1-0 Trabzonspor
Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi ilk grup maçında La Liga ekibi Getafe ile deplasmanda karşı karşıya gekdi. 18. dakikada ev sahibi ekip Angel'in golüyle Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçti. İlk yarı Getafe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Trabzonspor'da Sosa 55'te sarı kart gördü. Trabzonspor'da 59. dakikada Doğan Erdoğan'ın yerine Abdülkadir Parmak oyuna dahil oldu. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca Trabzonspor sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
18'inci dakikada Raul Garcia'nın soldan ortasında arka direkte topla buluşan Rodriguez'in gelişine kafayla kaleye gönderdiği meşin yuvarlak üst direğe de çarparak ağlarla buluştu: 1-0.
35'nci dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Sosa'nın penaltı noktası üzerine ortasında topla buluşan Sörloth'un kafayla vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
59'uncu dakikada Nyom'un ceza sahası içi sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutu Uğurcan son anda yumruklayarak uzaklaştırdı.
66'ncı dakikada Rodriguez'in ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği şut az farkla üstten auta gitti.
70'inci dakikada Timor'un ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği top savunmaya da çarparak yön değiştirdi ancak Uğurcan yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.
75'inci dakikada savunmadan seken topu alan Kenedy'in penaltı noktasının gerisinden dönerek yaptığı vuruşta Uğurcan yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.
81'inci dakikada Mata savunmadan sıyrılarak ceza sahası yayının üzerinden şut çekti ancak Uğurcan son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90'ıncı dakikada Sosa'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Sturridge ceza sahası içerisine girdikten sonra vuruşunu yaptı ancak savunmaya çarpan top kornere gitti.
Karşılaşma 1-0 Getafe'nin üstünlüğüyle sonuçlandı.
STAT: Coliseum Alfonso Perez
HAKEMLER: Matej Jug xxx, Matej Zunic xxx, Grega Kordez xxx (Slovenya)
GETAFE: Chichizola xxx - Nyom xxx, Dakonam xxx, Gonzalez xxx, Garcia xxx, Portillo xxx, Fajr xxx, Timor xxx (Dk. 90 Arambarri), Kenedy xxx (Dk. 77 Cucurella x), Rodriguez xxx, Gallego xx (Dk. 69 Mata xx)
TRABZONSPOR: Uğurcan xx - Pereira xx, Hosseini xxx, Campi x, Novak x, Doğan x (Dk. 59 Abdulkadir Parmak x), Mikel x, Sosa x, Avdijaj x (Dk. 46 Sturridge x), Nwakaeme x (Dk.83 Fıratcan x), Sörloth x
GOL: Dk. 18 Rodriguez (Getafe)
SARI KARTLAR: Kenedy, Fajr, Mata (Getafe) - Campi, Sosa (Trabzonspor)
Getafe - Trabzonspor maçından notlar
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda deplasmanda İspanya'nın Getafe takımı ile karşılaşan Trabzonspor, Süper Lig'de son oynadığı Gençlerbirliği maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.
Teknik direktör Ünal Karaman, Gençlerbirliği maçında sakatlanan Ivanildo Fernandes'in yerine defansta Gaston Campi'ye şans tanıdı. Karaman, ayrıca orta sahada Abdülkadir Parmak'ı yedeğe alarak yerine Doğan Erdoğan ile başladı. 23 yaşındaki Doğan, ilk defa Trabzonspor'da ilk 11'de sahaya çıktı.
Bordo-mavililer sahaya Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Doğan Erdoğan, Mikel, Avdijaj, Sosa, Nwakaeme, Sörloth 11'i ile yer aldı.
Diğer yandan ev sahibi Getafe ise La Liga'daki son oynadığı Real Betis maçına göre ilk 11'inde 9 futbolcu değiştirdi.
Getafe'nin İspanyol teknik direktörü Jose Bordalas, Djene ve Allan Nyom'un dışında sahada 9 farklı futbolcuyla yer aldı.
Ev sahibi ekip de sahaya Chichizola, Nyom, Dakonam, Bruno, Raul Garcia, Portillo, Fajr, Timor, Kenedy, Gallego, Angel 11'i ile çıktı.
AA muhabirinin görüş aldığı İspanyol gazeteciler, Bordalas'ın genelde ilk 11'de fazla değişikliğe giden bir teknik adam olmadığını belirterek, bu kadronun kendilerini de çok şaşırttığını söyledi.
Diğer yandan Madrid Valiliği, Getafe-Trabzonspor karşılaşmasını güvenlik açısından "yüksek riskli" ilan etse de gün içerisinde tamamen sakin bir ortam yaşandı.
Madrid'e gelen yaklaşık 150 kadar Trabzonspor taraftarı maçın başlamasından 1,5 saat önce stada alınırken, hiçbir sorun yaşanmadığı öğrenildi.
Ev sahibi takımın taraftarları da karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Tribünlerde büyük boşluklar dikkati çekti.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay maçı protokol tribününden izledi.
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