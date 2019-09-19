Getafe 1-0 Trabzonspor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGetafe 1-0 Trabzonspor
GeriFutbol Getafe 1-0 Trabzonspor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
19.09.2019 - 09:56, Son Güncelleme:

Getafe 1-0 Trabzonspor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Getafe 1-0 Trabzonspor

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi ilk grup maçında La Liga ekibi Getafe ile deplasmanda karşı karşıya gekdi. 18. dakikada ev sahibi ekip Angel'in golüyle Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçti. İlk yarı Getafe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Trabzonspor'da Sosa 55'te sarı kart gördü. Trabzonspor'da 59. dakikada Doğan Erdoğan'ın yerine Abdülkadir Parmak oyuna dahil oldu. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca Trabzonspor sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

18'inci dakikada Raul Garcia'nın soldan ortasında arka direkte topla buluşan Rodriguez'in gelişine kafayla kaleye gönderdiği meşin yuvarlak üst direğe de çarparak ağlarla buluştu: 1-0.
35'nci dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Sosa'nın penaltı noktası üzerine ortasında topla buluşan Sörloth'un kafayla vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
59'uncu dakikada Nyom'un ceza sahası içi sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutu Uğurcan son anda yumruklayarak uzaklaştırdı.
66'ncı dakikada Rodriguez'in ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği şut az farkla üstten auta gitti.
70'inci dakikada Timor'un ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği top savunmaya da çarparak yön değiştirdi ancak Uğurcan yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.
75'inci dakikada savunmadan seken topu alan Kenedy'in penaltı noktasının gerisinden dönerek yaptığı vuruşta Uğurcan yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.
81'inci dakikada Mata savunmadan sıyrılarak ceza sahası yayının üzerinden şut çekti ancak Uğurcan son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90'ıncı dakikada Sosa'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Sturridge ceza sahası içerisine girdikten sonra vuruşunu yaptı ancak savunmaya çarpan top kornere gitti.
Karşılaşma 1-0 Getafe'nin üstünlüğüyle sonuçlandı.

STAT: Coliseum Alfonso Perez
HAKEMLER: Matej Jug xxx, Matej Zunic xxx, Grega Kordez xxx (Slovenya)
GETAFE: Chichizola xxx - Nyom xxx, Dakonam xxx, Gonzalez xxx, Garcia xxx, Portillo xxx, Fajr xxx, Timor xxx (Dk. 90 Arambarri), Kenedy xxx (Dk. 77 Cucurella x), Rodriguez xxx, Gallego xx (Dk. 69 Mata xx)
TRABZONSPOR: Uğurcan xx - Pereira xx, Hosseini xxx, Campi x, Novak x, Doğan x (Dk. 59 Abdulkadir Parmak x), Mikel x, Sosa x, Avdijaj x (Dk. 46 Sturridge x), Nwakaeme x (Dk.83 Fıratcan x), Sörloth x
GOL: Dk. 18 Rodriguez (Getafe)
SARI KARTLAR: Kenedy, Fajr, Mata (Getafe) - Campi, Sosa (Trabzonspor)

Getafe 1-0 Trabzonspor

Getafe - Trabzonspor maçından notlar

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda deplasmanda İspanya'nın Getafe takımı ile karşılaşan Trabzonspor, Süper Lig'de son oynadığı Gençlerbirliği maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Teknik direktör Ünal Karaman, Gençlerbirliği maçında sakatlanan Ivanildo Fernandes'in yerine defansta Gaston Campi'ye şans tanıdı. Karaman, ayrıca orta sahada Abdülkadir Parmak'ı yedeğe alarak yerine Doğan Erdoğan ile başladı. 23 yaşındaki Doğan, ilk defa Trabzonspor'da ilk 11'de sahaya çıktı.

Bordo-mavililer sahaya Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Doğan Erdoğan, Mikel, Avdijaj, Sosa, Nwakaeme, Sörloth 11'i ile yer aldı.

Diğer yandan ev sahibi Getafe ise La Liga'daki son oynadığı Real Betis maçına göre ilk 11'inde 9 futbolcu değiştirdi.
Getafe'nin İspanyol teknik direktörü Jose Bordalas, Djene ve Allan Nyom'un dışında sahada 9 farklı futbolcuyla yer aldı.
Ev sahibi ekip de sahaya Chichizola, Nyom, Dakonam, Bruno, Raul Garcia, Portillo, Fajr, Timor, Kenedy, Gallego, Angel 11'i ile çıktı.
AA muhabirinin görüş aldığı İspanyol gazeteciler, Bordalas'ın genelde ilk 11'de fazla değişikliğe giden bir teknik adam olmadığını belirterek, bu kadronun kendilerini de çok şaşırttığını söyledi.

Diğer yandan Madrid Valiliği, Getafe-Trabzonspor karşılaşmasını güvenlik açısından "yüksek riskli" ilan etse de gün içerisinde tamamen sakin bir ortam yaşandı.

Madrid'e gelen yaklaşık 150 kadar Trabzonspor taraftarı maçın başlamasından 1,5 saat önce stada alınırken, hiçbir sorun yaşanmadığı öğrenildi.

Ev sahibi takımın taraftarları da karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Tribünlerde büyük boşluklar dikkati çekti.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay maçı protokol tribününden izledi.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Getafe 1-0 Trabzonspor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Taha Akgül'ün güreş maçı ne zaman?
Berbatov emekliye ayrıldı
Son dakika... Beşiktaşlı Elneny'e 3 maç ceza!
Alanyaspor'dan kural hatası açıklaması!