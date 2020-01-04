Getafe 0-3 Real Madrid

İspanya La Liga'nın 19. haftasında Getafe, Real Madrid'i ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip 3-0'lık skorla kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Soria kendi kalesine, 53. dakikada Varane ve 90+6. dakikada Jovic kaydetti. Bu sonuçla birlikte Real Madrid, maç fazlasıyla puanını 40 yaparak liderliğe yükseldi. Getafe ise 30 puanda kaldı.

Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa maçlarını değerlendirdi...

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