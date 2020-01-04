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Haber Giriş: 04.01.2020 - 14:16,Son Güncelleme:/

Getafe 0-3 Real Madrid

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Getafe 0-3 Real Madrid

Real Madrid, Spor Arena'dan canlı olarak izlenebilen La Liga maçında Getafe'yi deplasmanda 3-0 mağlup etti.

İspanya La Liga'nın 19. haftasında Getafe, Real Madrid'i ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip 3-0'lık skorla kazandı. 

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Soria kendi kalesine, 53. dakikada Varane ve 90+6. dakikada Jovic kaydetti. Bu sonuçla birlikte Real Madrid, maç fazlasıyla puanını 40 yaparak liderliğe yükseldi. Getafe ise 30 puanda kaldı.

Getafe 0-3 Real Madrid

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MevzuBahis | 4-5 Ocak 2020 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı. (Hazırlayan: Aydın Aguş)
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Getafe 0-3 Real Madrid


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