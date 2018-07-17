Gerrard'ın Cooper sevdasının sebebi belli oldu!
Steven Gerrard'ın Rangers'a teknik patron olması şaşkınlıkla karşılanmıştı. Takımın başında geçen yaklaşık 50 günde 9 transfer yapan Gerrard, 10'uncu için çok ısrarcı...
2 milyon Sterlin'le başlayan pazarlıklar, 3 milyon Sterlin'e kadar çıktı ama Millwall'dan olumlu yanıt alınamadı.
Geçtiğimiz sezon, Motherwell çıkışlı Shaun Hutchinson ile uyumlu bir yılı geride bırakan Jake Cooper, 95 doğumlu olmasına rağmen oldukça tecrübeli bir isim.
Bruno Alves'in Parma'ya gidişi sonrası Steven Gerrard'ın elinde, stoper alternatifi olarak Fabio Cardoso ve yeni transferler Goldson ile Katic kaldı.
Uzun boyu, güçlü fiziği ile dikkat çeken Cooper, hava toplarındaki hakimiyetiyle, geçtiğimiz yıllarda adından çokça söz ettirdi.
Duran toplardaki başarısını geçen yıl 4 golle taçlandıran genç stoper, Reading ile Everton arasında, 2015-16 sezonunda oynanan Lig Kupası maçında Romelu Lukaku'ya adım attırmamıştı.
Gerrard, bonservisi Millwall'da olan Cooper için oldukça ısrarcı ve Rangers'ın finansal şartları zorlayıp 5 milyon Sterlin'e kadar çıkabileceği konuşuluyor.
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