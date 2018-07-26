Gerrard'dan, Osijek deplasmanı için radikal kararlar!
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Hırvatistan'ın Osijek takımıyla eşleşen Rangers'ta, teknik patron Steven Gerrard'ın bir dizi değişiklik yapacağı öğrenildi.
Osijek
- Savunmada sakat oyuncuların olduğu, bu nedenle kadroya stoper Gutierrez Tomelin ve sol bek Erik Janza takviyelerinin yapıldığı açıklandı.
- Geçtiğimiz sezon iç sahadaki 18 lig maçında sadece 2 yenilgi aldılar.
- Avrupa arenasında ise Luzern, burada 2-0 kaybetti. PSV, Osjiek'i hem içerde, hem dışarda yenemedi
- Bir önceki turda Moldova (Petrocub) deplasmanından 1-1'le dönüp iç sahada müthiş baskılı oynadılar ve kazandılar.
Rangers
- Alfredo Morelos'un "bitiricilik" yeteneklerinin ciddi şekilde sorgulandığı bir dönemdeyiz ama yeni transfer Umar Sadiq, kondisyonu yeterli bulunmadığı için deplasmana götürülmedi.
- Scott Arfield, Declan John, Lee Wallace, Jordan Rossiter ve Graham Dorrans sakat, Lee Hodson ise Avrupa kadrosunda kayıtlı değil.
- Steven Gerrard'ın Josh Windass, Daniel Candeias ve Ross McCrorie gibi, önceki maçlarda forma verdiği isimleri yedek bırakacağı söyleniyor.
- Yeni transferler Lassana Coulibaly ve Ryan Kent'in ise forma şansı bulması bekleniyor.
- Coulibaly'nin, Arfield ve Dorrans gibi isimlerin yokluğunda orta sahayı toplaması, Kent'in ise - sola yakın oynasa da - Morelos'un eksik yönlerini tamamlaması ön görülebilir.
Turu geçecek ekip, bir üst turda "Chikhura Sachkhere - Maribor" galibiyle karşılaşacak.
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