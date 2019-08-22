Gerrard ve Lennon, Avrupa Ligi arenasında! Rangers, Celtic, iddaa tahminleri...
Steven Gerrard ve Neil Lennon, Rangers ile Celtic'i Avrupa Ligi gruplarına taşımak için önlerindeki engeli aşabilecek mi? Kısa, öz, iddaa yorumlarıyla ilk maçlara göz atalım...
Önce St Joseph’s, ardından Progres Niederkorn ve son olarak da Midtjylland engellerini geçen Rangers, şimdi de Legia Warsaw karşısında...
MİSLİ.COM YAZARI CENGİZ İZMİTLİ, RANGERS MAÇI HAKKINDA NE DİYOR?
Steven Gerrard bu sefer başarabilecek mi? Rangers, geçen sezona da umutlu başlamıştı ama sonu gelmemişti... Geçen sezon bu turda, Rusya'dan 9 kişiyle 1-1 dönülmüştü, şimdi ise Polonya'da, daha sıkı bir deplasmanda rakip Legia Warszawa... Son 5 maçında kalesini kapatan Legia, bu 5 maçın 3'ünü de 0-0 bitirdi. Gerrard da savunma kalitesini yukarıda tutmaya özen gösteriyor, Wojska Polskiego'da 3 gol çıkarsa şaşırtıcı olur. "2.5 ALT - 1,45"
Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde Sarajevo ve Nomme Kalju'yu elemeyi başaran Celtic, CFR Cluj'a takılınca kendini Avrupa Ligi yolunda buldu... AIK Stockholm geçilirse grup aşamasında mücadele edecekler.
MİSLİ.COM YAZARI CENGİZ İZMİTLİ, CELTIC MAÇI HAKKINDA NE DİYOR?
Tarik Elyounoussi gibi, takım özelinde, özel bir isimden faydalanamayacak olan AIK, Celtic Park'ta gol bulabilir mi? Dunfermline (alt lig takımı, kupa maçında) buradan golle döndüyse, Elyounoussi'nin yokluğunda "Goitom & Sigthorsson" ikilisi de boş geçmez diye düşünüyorum. Karşılıklı gol ideal seçim olur, Celtic savunması istenilen seviyede değil. "KG VAR - 1,85"
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Steven Gerrard'ın MLS günlerinden enfes bir gol! İzleyelim...
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