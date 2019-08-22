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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
22.08.2019 - 09:06, Son Güncelleme:

Gerrard ve Lennon, Avrupa Ligi arenasında! Rangers, Celtic, iddaa tahminleri...

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Gerrard ve Lennon, Avrupa Ligi arenasında! Rangers, Celtic, iddaa tahminleri...

Steven Gerrard ve Neil Lennon, Rangers ile Celtic'i Avrupa Ligi gruplarına taşımak için önlerindeki engeli aşabilecek mi? Kısa, öz, iddaa yorumlarıyla ilk maçlara göz atalım...

Önce St Joseph’s, ardından Progres Niederkorn ve son olarak da Midtjylland engellerini geçen Rangers, şimdi de Legia Warsaw karşısında...

MİSLİ.COM YAZARI CENGİZ İZMİTLİ, RANGERS MAÇI HAKKINDA NE DİYOR?

Steven Gerrard bu sefer başarabilecek mi? Rangers, geçen sezona da umutlu başlamıştı ama sonu gelmemişti... Geçen sezon bu turda, Rusya'dan 9 kişiyle 1-1 dönülmüştü, şimdi ise Polonya'da, daha sıkı bir deplasmanda rakip Legia Warszawa... Son 5 maçında kalesini kapatan Legia, bu 5 maçın 3'ünü de 0-0 bitirdi. Gerrard da savunma kalitesini yukarıda tutmaya özen gösteriyor, Wojska Polskiego'da 3 gol çıkarsa şaşırtıcı olur. "2.5 ALT - 1,45"
 Gerrard ve Lennon, Avrupa Ligi arenasında Rangers, Celtic, iddaa tahminleri...

Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde Sarajevo ve Nomme Kalju'yu elemeyi başaran Celtic, CFR Cluj'a takılınca kendini Avrupa Ligi yolunda buldu... AIK Stockholm geçilirse grup aşamasında mücadele edecekler.

MİSLİ.COM YAZARI CENGİZ İZMİTLİ, CELTIC MAÇI HAKKINDA NE DİYOR?

Tarik Elyounoussi gibi, takım özelinde, özel bir isimden faydalanamayacak olan AIK, Celtic Park'ta gol bulabilir mi? Dunfermline (alt lig takımı, kupa maçında) buradan golle döndüyse, Elyounoussi'nin yokluğunda "Goitom & Sigthorsson" ikilisi de boş geçmez diye düşünüyorum. Karşılıklı gol ideal seçim olur, Celtic savunması istenilen seviyede değil. "KG VAR - 1,85"

Gerrard ve Lennon, Avrupa Ligi arenasında Rangers, Celtic, iddaa tahminleri...

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Steven Gerrard'ın MLS günlerinden enfes bir gol! İzleyelim...

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