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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 13.10.2019 - 17:21, Son Güncelleme:

"Gerrard Türkiye'ye gitmez"

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"Gerrard Türkiye'ye gitmez"

Fikret Orman'ın istifa kararıyla olağanüstü seçimli genel kurula gidecek olan Beşiktaş'ta 20 Ekim'de gerçekleştirilecek kongre için geri sayım sürerken, Orman'ın görevi bırakmasıyla teknik direktör Abdullah Avcı'nın da siyah-beyazlı takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. İskoç basınında çıkan haberlere göre, Avcı'nın ayrılması durumunda Glasgow Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard'ın başına geçeceği konuşulurken, İngiliz teknik adam ile ilgili ortaya atılan Beşiktaş iddialarıyla ilgili flaş bir açıklama geldi..

Beşiktaş'ta yeni başkanın kim olacağı merakla beklenirken, kısa bir süre önce teknik direktör Abdullah Avcı'nın yerine Sergen Yalçın ya da Steven Gerrard'ın siyah-beyazlı takımın başına geçeceği gündeme geldi. Bu iddia ile ilgili olarak Steven Gerrard'ın Liverpool'dan takım arkadaşı Patrik Berger açıklama yaptı.

İskoç basınına konuşan Patrik Berger "Rangers'ta zaten büyük ve zorlu bir işte çalışıyor. Türkiye'ye gitmenin kendisine ekstra bir şey katacağını düşünmüyorum. Burası onun için doğru yer. Türkiye'ye gitmez." dedi..

"BENCE LIVERPOOL'A HAZIRLANIYOR"

Açıklamalarına devam eden Berger, "Emin değilim ama bence bir gün Liverpool'un başına geçmek için hazırlanıyor. Ancak Rangers hala Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri, bu yüzden onun için harika bir gelişim yeri. Burada onu sevdiklerini söyleyebiliriz. Geldiğinden beri, harika bir iş çıkardı. Taraftarlar tutkulu olduğunu ve Rangers'ı ait olduğu yere taşımak için her şeyi yapacağını biliyorlar." diye konuştu.

45 yaşındaki Çekyalı Liverpool efsanesi Patrik Berger, "Gerrard'ın gelişiminin görüyorum. Geçen yıl çok başarılı oldular ve bu yıl daha da iyi işler yapıyorlar. Bu durum onun ve Rangers taraftarları için harika." ifadelerini konuştu.

KLOPP, GERRARD'I İŞARET ETTİ

Bu arada Liverpol Teknik Direktörü Jürgen Klopp kısa bir süre önce yaptığı açıklamada "Yerime kimin geçmesini isterim diye sorarsanız, Steven Gerrard derim. Ona yardım edebildiğim kadar ederim." şeklinde konuşmuştu..

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