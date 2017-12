Federasyon başkanı Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sene başında doğru bir şekilde planladıkları yarış takvimini yıl içinde başarıyla uyguladıklarını vurgulayarak, "Geride kalan sezon bereketli geçti. Yedi farklı sınıfta elliden fazla yarışı ülkemizin çeşitli illerinde kulüplerimizin başarılı organizasyonlarıyla tamamladık. Devletimizin bize ayırdığı bütçeyi iktisadi kullanıp, sporcularımıza maksimum fayda sağladığımız için ayrıca mutluyuz." dedi.



Motosiklette daha önce denenmemiş bir organizasyonu gerçekleştirdiklerini de dile getiren Uçar, şöyle konuştu:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul'da yaptığımız iki salon şampiyonası, motosikletin bilinirliğini daha da artırdı. Bugüne kadar ülkemizde hiç yapılmamış, hatta denenmemiş iki farklı organizasyonu peş peşe atletizm salonunda ilk defa düzenledik. Hem yurt dışından hem de yurt içinden ciddi geri dönüşler aldık. Diğer spor branşlarında seyirci sıkıntısı yaşanırken, biz güzel bir seyirci topluluğu yakaladık."

MİLLİ SPORCULARA ÖVGÜ

TMF Başkanı Uçar, dünya ve Avrupa pistlerinde mücadele eden milli sporcuları da överek, ay-yıldızlı bayrağı başarıyla dalgalandırdıklarını aktardı.

Türk sporcuların sezona sakatlıklarla başladıklarını hatırlatan Uçar, "Dünya pistlerinde mücadele eden milli sporcularımız Kenan Sofuoğlu, Toprak Razgatlıoğlu, Deniz Öncü ve Can Öncü, sağlık problemleri yaşamalarına rağmen ay-yıldızlı bayrağımızı başarıyla dalgalandırdı. Milli takımlar kaptanımız Kenan Sofuoğlu, sezona elindeki sakatlık nedeniyle sıkıntılı başladı ama sezon uzun olduğu için toparlayıp yeniden birinciliklerle göğsümüzü kabarttı. Daha sonra yaşadığı ciddi sakatlığa rağmen yapmış olduğu fedakarlıkla bize çok önemli bir dünya ikinciliği getirdi." değerlendirmesinde bulundu.



Milli sporcuları tek tek değerlendiren başkan Bekir Yunus Uçar, şunları kaydetti:

"Milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu da sene boyunca başarılı yarışlar çıkardı. O da omuz bölgesinde yaşadığı sıkıntı nedeniyle birkaç yarış kaçırmasına rağmen, seneyi Avrupa ikincisi olarak kapattı. Gelecek adına planlar yapıp çok önemli başarılar beklediğimiz Öncü kardeşler Deniz ve Can, hem Asya Yetenek Kupası'nı hem de Red Bull MotoGP Rookies Kupası'nı derecelerle tamamladı. Deniz Öncü'nün ilk kez Asya şampiyonu olması, Can Öncü'nün de Red Bull MotoGP Rookies ve Asya Kupası'nda ufak tefek sakatlıklara rağmen üçüncü olması bizi sporumuzun geleceği adına mutlu etti."



Başkan Uçar, Balıkesirli sporcu Ali Efe Yeğin'i de unutmayarak, "Balkan Avrupa Pist Şampiyonası'nda kendi sınıfında şampiyon olması bizi memnun etti. Yıl sonunda hem Romanya hem de Bulgaristan'daki şampiyonalarda elde ettiği birincilikler ayrıca gurur kaynağımız oldu." diyerek sözlerini tamamladı.