Geri mi dönüyor? İngiliz medyası yazdı!
Cristiano Ronaldo sezona cezalı başlamıştı ama 2018 yılıyla birlikte performansını iyice yukarı çekti. İngiliz medyası, Portekizli forveti Manchester United'a döndürecek anlaşmayla ilgili detayları paylaştı.
TEAMtalk'un haberine göre Manchester United, Ronaldo'yu "175 milyon euro + Pogba" karşılığında transfer edecek.
Haberin devamında Mourinho ile Pogba'nın arasının, Pogba'nın son maçlarda yükselen performansına rağmen hala barışmadığından da bahsedildi.
Real Madrid yarın, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, Almanya'da Bayern Münih ile karşılaşacak.
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