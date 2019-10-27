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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
27.10.2019 - 09:30, Son Güncelleme:

Gergin maçta kazanan Anadolu Efes!

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Gergin maçta kazanan Anadolu Efes!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Frutti Extra Bursaspor'u 95-86 mağlup etti.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Aytuğ Ekti, Erşan Kartal, Polat Parlak

Frutti Extra Bursaspor: Olaseni 12, Freeman 30, Jones Jr 11, Jones III 17, Tuğberk Gedikli, Ender Arslan 10, Riley 6, Tevfik Akdamar, Erbil Eroğlu

Anadolu Efes: Beaubois 10, Tolga Geçim 2, Micic 21, Peters 21, Dunston 8, Yiğitcan Saybir, Doğuş Balbay 6, Sertaç Şanlı 4, Ahmet Buğrahan Tuncer, Simon 23

1. Periyot: 25-23
Devre: 46-45
3. Periyot: 72-75

Diskalifiye: 39.28 Simon (Anadolu Efes), 39.28 Serkan Erdoğan (Bursaspor başantrenörü), 39.28 Ender Arslan (Frutti Extra Bursaspor)

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta, kısa oyuncuları Freeman ve Jones Jr ile dış hücumlardan etkili olan Frutti Extra Bursaspor, 5. dakikayı 15-9 önde geçti. Çizginin gerisinden Micic, pota altından ise Dunston'un hücumlarıyla baskıyı kırıp skora tutunan Anadolu Efes, 9. dakikada durumu eşitlese de (19-19) Ender Arslan ve Olaseni ile sayılar bulan Bursaspor, çeyreği 25-23 üstün kapattı.

İkinci çeyrekte iki takımın da 24 saniye hücumları son anına kadar kullandığı 15. dakikayı Bursa temsilcisi 35-34'lik skorla geçti. Neredeyse her iki hücumda üstün tarafın tabelada değiştiği çeyreğin kalan dakikalarında Jones Jr ve Freeman ile yüksek yüzdeli üçlük bulan yeşil-beyazlılar, soyunma odasına 46-45 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan Anadolu Efes, Micic ve Peters'in üst üste üçlükleriyle skoru lehine çevirdi: 48-51. Bu sayılara Olaseni ve Freeman'ın üçlükleriyle cevap veren Bursaspor, 24. dakikada tekrar üstünlüğü eline geçirse de (56-54) Simon'un arda arda bulduğu 9 sayıyla fark bir anda Anadolu Efes'in 5 sayı lehine çevrildi: 60-65. Salonun neredeyse tamamını dolduran seyircinin yoğun baskısıyla Ender Arslan'ı da devreye sokan Bursaspor, 29. dakikada skor üstünlüğünü tekrar kendine çevirdi: 70-68. Kalan dakikalarda savunma hattındaki disiplini koruyarak hücumda Micic'in dış sayılarıyla etkili olan Anadolu Efes, final periyotuna 75-72 üstün girdi.

Son çeyreğe Freeman'ın başarılı atışlarıyla 6-0'lık seriyle başlayan Bursaspor, skorda üstün duruma geçti: 78-77. Rakibinin bu başlangıcına Simon, Micic ve Peters ile yüksek yüzdeyle 3 sayı bulmaya devam ederek karşılık veren Anadolu Efes, 11-0 seri yakalayarak farkı bir anda çift hanelere (78-88) çıkardı. Bu dakikadan itibaren oyundaki gerginlik artınca taraflar arasında tartışma yaşandı. Bitime 32 saniye kala Anadolu Efes'ten Simon, Frutti Extra Bursaspor'dan başantrenör Serkan Erdoğan ve Ender Arslan diskalifiye edildi. Yaklaşık 10 dakikalık aranın ardından kalan dakikalarda Anadolu Efes, skordaki üstünlüğünü korudu ve karşılaşmadan 95-86 galip ayrıldı.

- Gerginliğin ardından üç diskalifiye

Maçın hakemi Aytuğ Ekti, bitime 32 saniye kala Anadolu Efesli Simon, Frutti Extra Bursaspor Başantrenörü Serkan Erdoğan ve basketbolcu Ender Arslan'ı yaşanan iki diyalog ve tartışmalardan dolayı diskalifiye etti.

Seyircinin de yoğun tepki gösterdiği anlarda oyun 10 dakika duraksamanın ardından tekrar başladı. 

Gergin maçta kazanan Anadolu Efes

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