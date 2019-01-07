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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
07.01.2019 - 21:53, Son Güncelleme:

Gergin maç Darüşşafaka'nın

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Gergin maç Darüşşafaka'nın

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 14. haftanın son maçında Darüşşafaka Tekfen, sahasında Türk Telekom'u 94-87 yendi.

Yeşil-siyahlı takım, bu sonuçla ligdeki 6. galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 4. kez mağlup oldu.  Müsabakaya Landesberg ve Gabriel'in sayılarıyla iyi başlayan Türk Telekom, 5. dakikayı 13-8 üstün geçti. Çeyreğin ortaları karşılıklı üç sayılık basketlere sahne olurken uzun oyuncularıyla skor üreten Ankara temsilcisi, Darüşşafaka Tekfen karşısında ilk periyodu 25-20 önde kapattı. 

İkinci çeyreğe Evans'ın üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetli atışlarla giren Darüşşafaka Tekfen, 13. dakikada beraberliği yakaladı: 26-26. Tempolu karşılaşmada boyalı alandan ve dış atışlardan basketler bulan takımlar, ilk yarının son 1 dakika 58 saniyesine 40-40 eşitlikle girdi. Devrenin son anlarında Redding ve Gabriel'le sayılar kaydeden Türk Telekom, soyunma odasına 45-43 önde gitti. 

İkinci yarı karşılıklı basketlerle başladı. Landesberg ve Yunus Emre Sonsırma'nın dış atış isabetleriyle Türk Telekom, 22. dakikayı 51-46 önde geçti. Oyunda dengeyi sağlayan Darüşşafaka Tekfen, çeyreğin son bölümlerinde Evans ve Eric'le pota altından, dış atışlardan da Douglas ve Kartal Özmızrak'la basketler bularak üçüncü periyodu 65-62 önde tamamladı. 

Son çeyreğe Muhammed Baygül'ün etkili oyunuyla giren Darüşşafaka Tekfen, 33. dakikada farkı 13 sayıya çıkardı: 78-65. Çeyreğin ortalarında karşılıklı yapılan faullerle oyun sertleşti. Ender Arslan'ın yaptığı faulün ardından Eric, çıkan tartışmada Metin Türen'e fiziksel müdahalede bulundu. İki takım oyuncularının güçlükle sakinleşmesinin ardından karşılaşma yaklaşık 20 dakika sonra yeniden başladı. Ev sahibi ekipte Eric diskalifiye edilirken Türk Telekom oyunu serbest atışlarla sürdürdü. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan Darüşşafaka Tekfen maçı 94-87 kazandı. 

Maçta gerginlik 

Müsabakanın 38. dakikasında Ender Arslan'ın Michael Eric'e faulünün ardından maçta ortam gerildi.  Nijeryalı oyuncunun, Metin Türen'e fiziki müdahalesinin devamında iki takım oyuncuları ve teknik heyetler çıkan olayları güçlükle yatıştırdı.  Protokol tribünüyle Türk Telekomlu oyuncular arasındaki tartışmaların sona ermesiyle mücadele yaklaşık 20 dakika aranın ardından devam ederken Eric, oyundan diskalifiye edildi. 

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