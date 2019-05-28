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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
28.05.2019 - 17:24, Son Güncelleme:

Gergin kongreden Ekmekçioğlu başkan çıktı! Yumruklaşmalar...

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Gergin kongreden Ekmekçioğlu başkan çıktı! Yumruklaşmalar...

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay’da olağan seçimli genel kurula tek aday olarak giren mevcut başkan Özgür Ekmekçioğlu üst üste üçüncü kez başkanlık görevine getirildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay’da genel kurul heyecanı yaşandı. Seçimli genel kurula tek listeyle giren mevcut başkan Özgür Ekmekçioğlu, üçüncü kez başkanlık koltuğuna oturdu.

Atatürk Stadı'nın içinde yer alan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İzmir Şubesi Salonu'nda düzenlenen kongrede Ekmekçioğlu yönetimi ibra edildi.

Kulübün toplam borcu açıklanmazken, borcun 49 milyon TL olduğu öğrenildi.

Özgür Ekmekçioğlu, 149 üyenin katıldığı genel kurulda 105 oyla güven tazeledi. Ekmekçioğlu başkanlığındaki yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Barış Ekmekçioğlu, Cem Torunoğlu, Sabri Sevenoğlu, Levent Doğanoğlu, Maksut Karaosman, Koray Battal, Kerem Sancak, Murat Sarıçelik, Erdinç Eren, Atılgan Erdem, Gökhan Kışla, Ali Cenk Kentli, Zeki Sökmen, Çağatay Yaşar, Kenan Tiyanşan.

"Altay’ı ailemizin üzerinde tuttuk"

Görevde oldukları süre boyunca Altay’ın menfaatleri için çalıştıklarını belirten Özgür Ekmekçioğlu, "Üç senedir göreve geldiğimizden beri yemedik yedirdik, kendimizden fazlasıyla şeyler verdik. Kulübümüzü ailemizin, işimizin, sağlığımızın üzerinde tuttuk. Göreve geldiğimiz günden bu yana kulübe 40 milyon TL tutarında kaynak sağladık. Alsancak Stadını kulübümüze kazandırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Altyapımızda on binin üzerinde öğrencimiz var. Altay TV'nin faaliyete geçmesiyle sosyal medyada daha aktif hale geldik. Bunların yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de oldukça önem veriyoruz" dedi.

Beklenmedik gerginlik

Eski başkanlardan Cihangir Marmara’nın konuşmasının ardından kongrede gerginlik yaşandı. Marmara’nın kürsüde kendi başkanlık dönemine ait faaliyet raporlarının sunmasına Başkan Ekmekçioğlu tepki gösterdi.

Marmara’nın ardından söz alan Ekmekçioğlu, "Neden herkes kürsüde şov yapmak istiyor anlamıyorum. Bu kulübün önündeki en büyük engel Cihangir Marmara zihniyetine sahip olanlardır" ifadelerini kullandı.

Kongre salonuna yer alan bazı üyeler Cihangir Marmara’ya tepki gösterirken bazıları destek oldu. Tartışma kısa sürede büyüyünce arbede çıktı ve bazı üyeler yumruklaştı.

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Gergin kongreden Ekmekçioğlu başkan çıktı Yumruklaşmalar...

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