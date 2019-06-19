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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
19.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

"Gerçekleri açıklayacağım"

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"Gerçekleri açıklayacağım"

Vida ve Quaresma için 3.5 milyon euro kaynak aranıyor.

Alacakları için FIFA’ya giden ve bu yüzden yönetimin tepkisini çektiği iddia edilen Ricardo Quaresma, “Benimle mutlu değillerse, benimle bir toplantı yapmaları yeterlidir. İstanbul’a dönünce gerçekleri açıklayacağım” dedi.

BEŞİKTAŞ’ta Ricardo Quaresma krizi yaşanıyor. Alacakları ödenmediği için kulübü FIFA’ya şikayet eden Portekizli oyuncu, başkan Fikret Orman’a atfen medyada yer alan açıklamalara cevap verdi! Quaresma, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Başkanın verdiği açıklamaya yönelik bir yorum yapmayacağım. Benimle mutlu değillerse, benimle bir toplantı yapmaları yeterlidir. İstanbul’a dönünce gerçekleri açıklayacağım. İsteyen, istediğini düşünmekte özgürdür” dedi. Ayrıca Portekizli, Beşiktaş’ı Instagram’da takipten çıkardı. Bu arada sadece Quaresma değil, Domagoj Vida da alacakları için FIFA’ya başvuruda bulundu. İki oyuncun kulüpten birikmiş 3.5 milyon Euro alacağı bulunuyor.

‘TEKLİFLERE AÇIĞIZ’

Yönetim, iki oyuncunun alacaklarını ödemek için kaynak arayışına girdi. Söz konusu ödemenin bir kaç gün içinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Devre arasında kulüple ayrılma noktasına gelen Quaresma, Porto’nun kendisini istememesi nedeniyle takımda kalmıştı. Siyah beyazlılar, Vida’yı ise, iyi bir teklif yapılması halinde satmak istiyor. Ancak bugüne kadar yönetimin istediği rakamlara çıkan bir teklif gelmedi. Takım bütçesini 35 milyon Euro’nun altına düşürmeye çalışan Beşiktaş, sözleşmesi süren Oğuzhan, Lens, Larin, Mirin, Roco, Necip, Aras, Medel, Atiba, Quaresma ve Vida’ya yaptığı bildirimde, “Gelecek transfer tekliflerine açığız” dedi. Ancak Vida, ayrılmaya niyeti olmadığını iletti.

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