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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
08.05.2018 - 11:04, Son Güncelleme:

Gerçek ortaya çıktı! Onur Kıvrak 2 yıldır...

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Gerçek ortaya çıktı! Onur Kıvrak 2 yıldır...

Trabzonspor’un deneyimli kalecisi ve takım kaptanı Onur Kıvrak’ın eşine az rastlanır ve örnek alınacak bir davranışa imza attığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz ay başkanlığa seçilen ve kulübün mali durumu hakkında bilgi veren Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Yaklaşık iki yıldır para almayan bir futbolcumuz var” derken gözler bu ismin kim olduğuna çevrilmişti. Hem takımı hem de kulübü adına önemli bir fedakarlığa imza atan bu ismin kaleci Onur Kıvrak olduğu öğrenildi.

Deneyimli kaptanın, dönemin başkanı Muharrem Usta ve yöneticilerle yaptığı toplantıda, “Benim param ödenmese de olur. Trabzonspor’dan alacağımız kalmaz. Zamanı gelince her şey hallolur. Öncelikli olarak arkadaşlarımın parasını ödeyin. Kimse bir sıkıntı yaşamasın” dediği kaydedildi.

Usta yönetiminin de 29 yaşındaki file bekçisine bir defa ödemede bulunduğu, ardından ödeme yapmadığı belirtildi. Onur’un kulüpten alacaklarının, maç başı ücretleri ve primler de dahil olduğunda 2.5 milyon Euro civarında bulunduğu belirtildi.

Yıllık ücretinde indirime gitti
Bordo-mavili takımla 2020’ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun mukavelesi 2016 yılında uzatılmıştı. Eski sözleşmesinde yıllık 2 milyon 500 bin Euro alan kaptan, 2020’ye kadar geçerli olan yeni sözleşmesinde indirime gitmiş ve yıllık 2 milyon 250 bin Euro’ya imza atmıştı.

Deneyimli file bekçisi, 2009-2010 sezonundan itibaren takımın vazgeçilmezleri arasında yer aldı. Bu sezon, 26 lig maçında 90’ar dakika süre alan Onur, Osmanlıspor maçının son dakikalarını sakat sakat oynadıktan sonra hastaneye kaldırılmış ve sezonu kapattığı açıklanmıştı.

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