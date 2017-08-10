GERÇEK ORTAYA ÇIKTI!

Galatasaray ile yolları olaylı bir şekilde ayrılan Wesley Sneijder'in Fransız ekibi Nice ile yaptığı anlaşma, 1 milyon 800 bin euro…

Ancak bu ücretin brüt olduğu, vergilerin çıkması sonrasında eline sadece 900 bin euro geçeceği ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüpten senelik garanti ücret olarak 4.5 milyon euro alan Sneijder'in Fransız temsilcisine bunun 5'te 1'i rakamına imza atması, ülkemizdeki ücretlerin ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Türk kulüpleri ile masaya oturmaya gelince bitmek tükenmek bilmeyen talepte bulunan yıldızların, Avrupa'da çok düşük bedellere oynayabildiği bu transferle yine tescillendi. Bu sezon sergileyeceği performansla Hollanda Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası'nda milli takım kariyerine görkemli bir veda etmek isteyen Sneijder'in bu hayalini gerçekleştirmek için söz konusu düşük rakama imza attığı da biliniyor.

Nice'te hocası Lucien Favre ile basın toplantısı düzenleyen Sneijder, kaybetmekten nefret ettiğini belirterek, “Hâlâ kupalar kazanmak istiyorum ve bu yüzden de Nice'ye geldim. Hedefim Dünya Kupası'nda oynamak ama öncesinde Nice ile iyi bir sezon geçirmem gerekiyor. Ben hep winner'ım. Yine kazanan olmak istiyorum” diye konuştu.